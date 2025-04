Madonna và Elton John khép lại mối bất hòa hơn 20 năm

Ca sĩ Madonna đến xem danh ca Elton John biểu diễn để hóa giải mâu thuẫn hơn 20 năm.

Trên Instagram ngày 7/4, "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna gây chú ý khi đăng ảnh cả hai chụp cùng nhau tại hậu trường Saturday Night Live (SNL), New York, cuối tuần qua. Nghệ sĩ mở đầu bài viết bằng thông báo: "Cuối cùng, chúng tôi đã làm lành". Theo Madonna, bà yêu thích Elton John từ lâu, rất đau lòng khi bị thần tượng công khai chỉ trích suốt nhiều năm. Khi biết đàn anh là khách mời của show, ca sĩ quyết định đến xem và tìm gặp ông.

Mâu thuẫn của hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2002 khi Elton John chê ca khúc Die Another Day - nhạc phim James Bond phần 20 do Madonna thể hiện - là ca khúc tệ nhất của loạt phim. Hai năm sau, ông nói sốc khi biết Madonna nhận đề cử Màn trình diễn live hay nhất của lễ trao giải Q Awards 2004, chỉ trích giọng ca Vogue chỉ hát nhép. Đại diện của Madonna khi đó phủ nhận lời nhận xét của Elton John.

Danh ca Elton John và "nữ hoàng nhạc pop" Madonna. Ảnh: Instagram Madonna

"Gặp nhau trong hậu trường, câu đầu tiên Elton John nói với tôi là: 'Hãy tha lỗi cho tôi', rồi bức tường ngăn cách cả hai sụp đổ. Với tôi, sự tha thứ là công cụ đầy sức mạnh. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã ôm nhau. Anh ấy nói đã viết một bài hát dành cho tôi, muốn cùng hợp tác. Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp trở lại", danh ca viết.

Cũng trong bài, Madonna tri ân Elton John đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của bà, truyền cảm hứng để nghệ sĩ sống thật với bản thân. "Tôi nhớ từng lén trốn nhà để đi xem Elton biểu diễn ở thành phố Detroit khi học cấp ba. Đó là buổi diễn không thể nào quên, giúp tôi nhận ra sức mạnh chuyển hóa của âm nhạc. Khoảnh khắc ấy thay đổi đời tôi. Tôi từng cảm thấy mình lớn lên như kẻ lạc loài, nhưng nhìn anh trên sân khấu khiến tôi hiểu thì ra mọi thứ vẫn ổn ngay cả khi ta khác biệt, nổi bật, chọn con đường ít người đi. Trên thực tế, đó còn là điều cần thiết".

Elton John gây xúc động khi để lại lời nhắn cảm ơn Madonna đã đến ủng hộ đêm diễn cũng như tha thứ cho ông. Trong bình luận, ông tôn vinh Madonna mở đường cho thành công của thế hệ nữ nghệ sĩ kế tiếp, truyền cảm hứng để tất cả là chính mình. Danh ca cũng nhắc lại nỗ lực của đàn em là một trong những người đầu tiên lên tiếng về bệnh HIV/AIDs thập niên 1980, cho biết cả hai đều ủng hộ các "cộng đồng bị xã hội đe dọa".

Ông viết: "Nếu chúng ta đồng lòng, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau mang đến những điều tốt đẹp cho những người cần giúp đỡ. Sẽ có nhiều niềm vui khi cùng nhau hỗ trợ cộng đồng". Elton John cũng chia sẻ lại ảnh chụp cùng Madonna trên Instagram Story, gọi đây là "Khoảnh khắc chữa lành".

Hiện bài đăng đạt hơn 300.000 lượt thích và hơn 10.000 bình luận chúc mừng cả hai. Nhiều người nói khóc khi đọc chú thích, mong chờ màn hợp tác của họ.

MV 'Die Another Day' - Madonna MV "Die Another Day" của Madonna. Video: YouTube Madonna

Tại Quả Cầu Vàng 2012, Elton John và Madonna từng cùng tranh giải Ca khúc gốc xuất sắc, lần lượt cho Hello Hello và Masterpiece. Trước khi công bố kết quả, Elton nhận định Madonna không có cơ hội thắng nhưng ông đã sai. Trên sân khấu nhận giải, Madonna nói: "Elton nổi tiếng hay giận dỗi tôi, nên không biết lúc này anh thế nào. Anh ấy tài năng và tôi ngưỡng mộ anh. Do đó, anh ấy sẽ thắng giải khác và tôi chẳng thấy buồn đâu". Trong cuộc phỏng vấn cùng năm, Elton cho rằng Madonna đã hết thời, gọi đàn em là "vũ nữ thoát y tại hội chợ".

Trước khi Madonna thông báo về việc hàn gắn, Elton John nhiều lần bày tỏ ý muốn giảng hòa. Trên Extra năm 2013, danh ca kể từng vô tình gặp Madonna tại nhà hàng ở Pháp, nhân cơ hội đó nói lời xin lỗi và được ca sĩ chấp nhận. Năm 2023, Elton John tri ân Madonna đã có màn tưởng niệm những nạn nhân chết vì HIV/AIDs khi biểu diễn ca khúc Live to Tell trong concert Celebration Tour.

Madonna, 67 tuổi, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Nghệ sĩ là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyonce hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp.

Elton John, 78 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Trong sự nghiệp, Elton John bán được hơn 300 triệu album, năm lần đoạt Grammy và hai cúp Oscar. Rolling Stone đưa ông vào danh sách "100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll". Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách "100 nghệ sĩ ăn khách mọi thời của Billboard", chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna.

Phương Thảo (theo People)