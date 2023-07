Madonna đăng video nhảy sau hơn một tháng phải cấp cứu vì nhiễm khuẩn nghiêm trọng, ngày 27/7.

Video được ca sĩ đăng trên Instagram để kỷ niệm 40 năm album đầu tiên của bà, Madonna, phát hành (ngày 27/7/1983). Bà mặc đồ đen, biểu diễn vài động tác trên nền ca khúc Lucky Star, sau đó kéo kính râm xuống và nháy mắt. Video kết thúc bằng việc ca sĩ hôn gió trước ống kính.

Madonna thể hiện vũ đạo sau khi xuất viện Madonna nhảy múa tại nhà. Video: Instagram Madonna

Trong dòng trạng thái đi kèm, Madonna nói cảm thấy hết sức may mắn khi lại có thể vận động. Bà gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ và bạn bè, đồng thời chúc mừng album đầu tiên của mình tròn 40 tuổi.

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng chia vui, trong số đó có những nhân vật nổi tiếng như DJ kiêm nhà sản xuất Diplo và nam ca sĩ The Weeknd.

Trước đó, hôm 24/6, ca sĩ bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày. Một số nguồn tin cho rằng gia đình đã tính tới tình huống xấu nhất. Suốt thời gian đó, con gái - Lourdes Leon - kề cận chăm sóc bà.

Madonna tên đầy đủ là Madonna Louise Ciccone, sinh năm 1958, là ca sĩ Mỹ được mệnh danh "Nữ hoàng nhạc Pop". Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Bà được biết đến với các ca khúc như Take a Bow, Ray of Light, Who’s That Girl, Vogue...

Duy Quang (theo Yahoo)