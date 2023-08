Madonna muốn lưu diễn cùng Britney Spears

Ca sĩ Madonna mong Britney Spears tham gia tour diễn kỷ niệm 40 năm ca hát "Celebration" tại Los Angeles năm 2024.

Theo nguồn tin của Pagesix ngày 23/8, Madonna muốn đánh dấu kỷ niệm 20 năm cả hai hợp tác thành công với ca khúc Me Against the Music. "Ban đầu, Madonna muốn Britney tham gia chuyến lưu diễn năm nay nhưng mọi thứ đã bị lùi lại khi Madonna mắc bệnh nặng. Dù vậy, cô vẫn muốn Britney hát cùng trong tour sắp tới", nguồn tin cho biết.

Lần gần nhất Britney tham gia tour diễn cùng Madonna là vào năm 2008. Trước đó, màn song ca của cặp sao tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2003 và nụ hôn của họ gây sốc người hâm mộ.

Hai nghệ sĩ nổi tiếng với nụ hôn trên sân khấu MTV Video Music Awards 2003. Ảnh: FilmMagic

Madonna và Britney Spears là bạn bè thân thiết nhiều năm và thường xuyên liên lạc. Nguồn tin của Pagesix nói Madonna luôn yêu thương Britney và không thể làm ngơ những bất công mà đồng nghiệp gặp phải. Theo Extra, khi Britney thoát giám hộ năm 2021, Madonna dành nhiều lời động viên tới bạn: "Tôi thực sự tự hào và mừng cho Britney. Tôi ngưỡng mộ và mong được dành thời gian ở bên cô ấy".

Theo Pagesix, sau thời gian chiến đấu với bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, Madonna đã phục hồi và khỏe mạnh, sẽ tới London vào tháng sau để chuẩn bị cho tour diễn Celebration. Trước khi Madonna mắc bệnh, tour dự kiến diễn ra ở Mỹ từ tháng 7 đến tháng 10, tiếp tục tại châu Âu vào ngày 14/10, trở lại Bắc Mỹ ngày 13/12 và kéo dài đến năm sau. Hiện lịch được dời sang năm 2024. Thời gian trước, mỗi ngày ca sĩ làm việc 12 tiếng, nhảy, tập dượt các màn trình diễn cho show.

Madonna tên đầy đủ là Madonna Louise Ciccone, sinh năm 1958, là ca sĩ Mỹ được mệnh danh "Nữ hoàng nhạc Pop". Cô nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Cô được biết đến với các ca khúc như Take a Bow, Ray of Light, Who’s That Girl, Vogue...

Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "Công chúa nhạc pop" với nhiều bản hit như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again. Từ tháng 10/2018, Britney chưa từng biểu diễn trước công chúng. Ngày 16/8, ca sĩ ly hôn Sam Asghari sau bảy năm gắn bó. Bất chấp ồn ào ly hôn, cô đang thu âm album mới, thường xuyên chia sẻ video tập nhảy. Ngôi sao 42 tuổi cũng tập trung hoàn thiện những khâu cuối của cuốn hồi ký The Woman in Me, dự kiến ra mắt ngày 24/10.

