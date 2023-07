Madonna lần đầu lộ diện sau bệnh nặng

Ngày 10/7, nhà báo Lauren Conlin đăng trên TikTok hình ảnh Madonna đi dạo ở Upper East Side, New York, Mỹ - nơi nghệ sĩ sống. Nguồn tin của TMZ cho biết Madonna đang trong quá trình hồi phục sau bệnh nặng, di chuyển khá chậm chạp.

Theo Radar Online, hồi cuối tháng 6, ca sĩ 64 tuổi được phát hiện khi bất tỉnh tại nhà riêng, được đưa đi cấp cứu và qua khỏi nhờ tiêm Narcan - thuốc khôi phục trạng thái thở bình thường cho người dùng ma túy ở trường hợp khẩn cấp. Tuy vậy, không có bằng chứng cho thấy nghệ sĩ dùng ma túy quá liều. Lại thuốc này cũng được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn cấp tính - tình trạng Madonna mắc phải.

Quản lý của ca sĩ - Guy Oseary - thông báo cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày. Theo Daily Mail, tình trạng của Madonna nguy hiểm đến mức người thân đã lo tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

Madonna bị sốt nhẹ trong một tháng trước khi bị bất tỉnh. Nhiều nguồn tin cho rằng ca sĩ đã luyện tập quá sức, bỏ qua các triệu chứng bệnh vì tập trung cho tour Celebration kỷ niệm 40 năm ca hát. "Tôi hào hứng trình diễn nhiều bài nhất có thể, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ", cô nói hồi tháng 1. Hiện, tour được thông báo hoãn.

Page Six cho biết, trước khi nhập viện, mỗi ngày, ca sĩ làm việc 12 tiếng, nhảy, tập dượt các màn trình diễn cho show mới.

MV "Take a Bow" của Madonna MV "Take a Bow" của Madonna. Video: YouTube Madonna

Madonna, 65 tuổi, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Cô nổi tiếng từ thập niên 1980, với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát.

Cô là người đưa ra hình mẫu cho biểu tượng ngôi sao nhạc Pop hiện đại. Trước Beyonce hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Những bài hát làm nên tên tuổi của cô gồm Back That Up To The Beat, Take a Bow, Vogue, Like a Virgin, Express Yourself.