Madonna bị chỉ trích

Khán giả phản đối bức ảnh danh ca Madonna mô phỏng cảnh Marilyn Monroe qua đời năm 1962.

Madonna được mời làm gương mặt trang bìa tạp chí V số tháng 11. Cô khỏa thân, nằm quay lưng, úp mặt xuống đệm, chĩa vòng ba vào ống kính, khiến khán giả liên tưởng đến cảnh Marilyn Monroe qua đời trên giường ngủ năm 1962. Ở một bức ảnh khác, Madonna choàng áo lông, gần cô là chiếc tủ đầu giường với nhiều lọ thuốc. Sau khi một số bức ảnh được công bố hôm 29/10, nhiều người chê các tấm ảnh thô tục và không phù hợp.

Madonna (trái) trên tạp chí V và hiện trường căn phòng nơi Marlilyn Monroe qua đời năm 1962. Ảnh: V Magazine, tư liệu

Khán giả viết trên Instagram và Twitter: "Bức ảnh trang bìa trông kỳ lạ và bệnh hoạn", "Madonna quyết tâm dựng lại cái chết của Marilyn Monroe nhưng cô ấy đã thất bại", "Thật ghê tởm", "Mang cái chết ra để chụp ảnh là không hay đâu", "Thực sự rất buồn khi Madonna bất chấp làm mọi thứ thô thiển để được chú ý"...

Bộ ảnh của Madonna do nhiếp ảnh gia Steven Klein thực hiện, được truyền cảm hứng từ bộ ảnh The Last Sitting cuối cùng của Marilyn Monroe trước khi cô qua đời. Klein nói với Billboard: "Chúng tôi không quan tâm đến việc tái tạo chính xác những hình ảnh lịch sử, mà chỉ muốn nắm bắt những cảm xúc trong quá trình sáng tạo nghệ thuật".

Madonna khỏa thân trên bìa tạp chí V. Ảnh: V Magazine

Marilyn Monroe đột ngột qua đời rạng sáng ngày 5/8/1962 trong biệt thự ở California (Mỹ), bên cạnh nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Cái chết của cô được kết luận là một vụ tự tử nhưng không làm hài lòng người hâm mộ. Nhiều người bạn trong giới của Marilyn Monroe như James Bacon, Pat Newcomb khẳng định cô bị sát hại. Họ cho biết trước khi mất, tinh thần cô ổn định, phấn chấn với nhiều kế hoạch mới. Nữ diễn viên thậm chí đang cạnh tranh một kịch bản với Elizabeth Taylor.

Một số nhân chứng như sĩ quan Jack Clemmons thuộc Sở cảnh sát Los Angeles - người đầu tiên đến nhà Marilyn Monroe sau khi cô qua đời, công tố viên John Miner - người trực tiếp tham gia quá trình giám định pháp y tử thi - cũng tin rằng cái chết của cô bị dàn dựng. Dấu hiệu rõ ràng nhất là hàng loạt thư từ, tài liệu trong tủ hồ sơ cùng nội dung các cuộc điện thoại của cô đều biến mất.

MV "Material Girl" của Madonna MV "Material Girl" (1985) tái hiện bộ váy kinh điển cùng màn trình diễn của Marilyn Monroe trong "Gentlemen Prefer Blondes". Video: Madonna

Madonna từng nhiều lần hóa thân Monroe. MV Material Girl năm 1984 của cô dựa trên màn trình diễn Diamonds Are a Girl’s Best Friend của Monroe trong phim Gentlemen Prefer Blondes năm 1953. Nữ ca sĩ cũng đóng vai huyền thoại sắc đẹp trong chương trình truyền hình Saturday Night Live năm 1985. Năm 1991, người đẹp ăn vận, trang điểm và làm tóc giống Monroe khi tới tham dự Oscar cùng "vua nhạc Pop" Michael Jackson.

Họa Mi (theo Billboard)