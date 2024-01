'Madame Web' cải biên nhiều so với truyện tranh

Phim điện ảnh "Madame Web" khai thác một Cassandra Web non trẻ, tự tìm cách khai phá và kiểm soát sức mạnh, khác hẳn nguyên tác truyện tranh.

Theo đại diện nhà sản xuất Marvel, Madame Web bản điện ảnh thay đổi nhiều so với nguyên tác truyện tranh. Thay vì phụ nữ lớn tuổi, nhân vật Madame Web (tên thật Cassandra Webb) khá trẻ, vốn là viên cứu hộ khẩn cấp, vô tình kích hoạt siêu năng lực sau một tai nạn. Nhiều bí ẩn xoay quanh cô. Người đẹp 35 tuổi - Dakota Johnson - đảm nhận vai này.

Chuyển thể thành phim điện ảnh, Madame Web không còn nguồn gốc dị nhân, mà kết nối với Spider-Man (Người Nhện), liên quan loài nhện bí ẩn ở vùng Amazon. Qua trailer, người xem dễ dàng nhận ra những năng lực quen thuộc của nhân vật như: nhìn thấy trước tương lai, kết nối tâm linh với các Spider-Woman.

Vai trò người hướng dẫn của Madame Web không đổi, mà chuyển sang Julia Carpenter (Sydney Sweeney đóng), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) và Anya Corazon (Isabela Merced) - ba phiên bản Người Nhện trong tương lai. Vai phản diện vẫn là Ezekiel Sims (Tahar Rahim) - biến thể đến từ tương lai của Spider-Man.

Trong phim, Cassandra Web (Dakota Johnson đóng, thứ hai từ trái sang) sẽ hướng dẫn cho ba Spider-Woman. Ảnh: Sony Pictures

Trong nguyên tác truyện tranh The Amazing Spider-Man #210 (1980), Madame Web khá lớn tuổi, bị mù, liệt hai chân và mắc chứng nhược cơ, phải mang theo máy hỗ trợ sự sống hình dạng giống lưới nhện. Bù lại, bà là dị nhân (mutant), có siêu năng lực thấu thị, ngoại cảm và tiên đoán.

Madame Web có thể đọc, thay đổi suy nghĩ của người khác như Professor X/Charles Xavier, xuất hồn khỏi cơ thể du hành nhiều địa điểm cùng lúc. Bà dễ dàng tác động tâm lý người xung quanh, cảm nhận năng lượng tâm linh và thấy loạt sự kiện diễn ra ở khoảng cách xa. Nhờ năng lực này, Madame Web nhiều lần trợ giúp Người Nhện, biết rõ danh tính nhân vật này.

Cũng trong truyện tranh, Madame Web từng thực hiện nghi lễ tâm linh để trở nên trẻ trung, bất tử, không còn bệnh nhược cơ. Bà có thể truyền lại năng lực của mình cho người khác sau khi chết - điều hiếm dị nhân nào làm được. Về sau, Marvel tiết lộ sức mạnh của Madame Web đến từ Mạng lưới Sự sống và Định mệnh (The web of Life and Destiny) - thứ kết nối mọi Spider-Man trong đa vũ trụ.

Ở Spider-Man: The Animated Series thập niên 1990, Madame Web trở thành đồng minh của thực thể Beyonder, nhận nhiệm vụ thử thách các biến thể Người Nhện, giúp họ chống lại Spider-Carnage đang tàn phá đa vũ trụ. Thậm chí, bà có thể đưa Peter Parker đi gặp tác giả Stan Lee để anh tìm lại bạn gái Mary Jane Watson.

Tạo hình Madame Web trong truyện tranh ra mắt lần đầu năm 1980. Ảnh: Sony Pictures

Trong kỷ nguyên các hãng phim đa vũ trụ, Madame Web ra đời như tín hiệu cho thấy Spider-Man sắp có màn liên kết. Mạng lưới Sự sống và Định mệnh - nguồn gốc sức mạnh của nhân vật Madame Web lẫn Người nhện - từng xuất hiện trong Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Trên các diễn đàn, fan nói khả năng cao đây sẽ là bước đệm để phiên bản hoạt hình và live-action kết hợp với nhau.

Xa hơn, hãng Sony Pictures (Sony's Spider-Man Universe, SSU) từng va chạm Marvel (The Marvel Cinematic Universe, MCU) trong đoạn kết Venom: Let There Be Carnage, khi Venom/Eddie Brock (Tom Hardy) bị kéo đi do bùa phép từ Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Cuối Người Nhện: Không còn nhà (2021), một mảnh symbiote kẹt lại MCU, mở đường cho sự kết hợp trong tương lai.

Bên cạnh đó, cảnh Ben Parker (Adam Scott) xuất hiện trong trailer hứa hẹn Madame Web liên kết chặt chẽ với Spider-Man. Nhiều khán giả dự đoán đây có thể là phiên bản của Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland hoặc một Spider-Man hoàn toàn mới.

Poster phim. Ảnh: Sony Pictures

Phim điện ảnh Madame Web sẽ ra rạp toàn quốc từ ngày 14/2.

Hiếu Châu