Mạch máu tử cung bất thường khiến người phụ nữ 43 tuổi suýt chết

Hà NộiBệnh nhân 43 tuổi mắc bệnh lý hiếm gây băng huyết, được các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cứu sống kịp thời.

Bệnh nhân có tiền sử 3 lần mổ lấy thai và 3 lần hút thai, nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, choáng nặng do băng huyết. ThS.BS Đặng Anh Linh, Trưởng khoa Phụ nội tiết, xác định đây là trường hợp tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung - bệnh lý cực kỳ hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng.

Lập tức, bệnh nhân được chuyển hội chẩn tại Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Việt Đức. Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) khẳng định chẩn đoán, sau đó kíp bác sĩ tiến hành nút mạch tại vùng tổn thương. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu âm đạo hoàn toàn chấm dứt. Bệnh nhân được chuyển về theo dõi và hiện sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Linh, bất thường nối thông động tĩnh mạch trong cơ tử cung có thể gây xuất huyết kéo dài, đe dọa tính mạng. Nếu chẩn đoán sai, việc xử trí bằng nạo hút buồng tử cung có thể khiến xuất huyết trầm trọng hơn, thậm chí buộc phải cắt tử cung để cứu sống người bệnh. Điều này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ trẻ còn mong muốn sinh con.

"Sự phối hợp giữa hai bệnh viện đã kiểm soát thành công tình trạng chảy máu đe dọa tính mạng và bảo tồn được tử cung", bác sĩ Linh nói.

AVM tử cung là bất thường hiếm có thể gây chảy máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Siêu âm là phương tiện hiệu quả để chẩn đoán và tiên lượng tổn thương. DSA được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán AVM, đồng thời nút chọn lọc các mạch máu tổn thương là biện pháp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Linh khuyến cáo phụ nữ có tiền sử nạo hút thai nhiều lần, mổ lấy thai, bóc u xơ tử cung nếu xuất hiện ra máu âm đạo bất thường cần đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sớm. Chẩn đoán kịp thời và lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp sẽ tránh nguy cơ băng huyết nặng, hạn chế phẫu thuật cắt tử cung để cầm máu, từ đó bảo tồn khả năng sinh sản.

Lê Nga