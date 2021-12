MacBook Pro 'tai thỏ' khan hàng ở Việt Nam

Một số phiên bản MacBook Pro không đủ hàng để giao cho khách đặt trước khiến giá máy xách tay bị đẩy lên từ một đến hai triệu đồng.

Một tuần sau khi được bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam, MacBook Pro với màn hình "tai thỏ" đã bắt đầu khan hàng. "Hai model 14 inch và 16 inch với cấu hình cơ bản đều hết chỉ sau vài ngày. Số lượng máy hệ thống nhập về chủ yếu đủ cho khách đặt trước", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện chuỗi cửa hàng CellphoneS, nói.

Các hệ thống FPT Shop, ShopDunk cũng cho biết doanh số MacBook Pro 2021 cao hơn so với mong đợi. Có mức giá trung bình khoảng 60 triệu đồng, gấp đôi so với MacBook dùng chip M1 trước đó, sản phẩm mới vẫn chiểm 20% tổng doanh số dòng máy tính Mac tuần qua. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, người dùng đặt mua các phiên bản cấu hình cơ bản phải đợi sang tháng 1/2022 mới được nhận máy. Tùy chọn cấu hình cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng hiện cũng không có sẵn để mua.

Tình trạng này khiến MacBook Pro 2021 trên thị trường xách tay bị tăng giá từ một đến hai triệu đồng với các phiên bản cấu hình cơ bản. Với các tùy chọn cấu hình cao hơn, mức chênh lệch có thể lên đến 5-10 triệu đồng do người dùng gần như không thể đặt mua được hàng chính hãng.

"Đa số MacBook Pro 2021 xách tay tại Việt Nam là từ Mỹ với mã LL/A. Người dùng vẫn chuộng cấu hình khởi điểm vì đủ cho nhu cầu cơ bản", anh Ngô Quân, chủ một cửa hàng bán đồ Apple ở Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 (TP HCM), nói. Giống iPhone và iPad, MacBook xách tay cũng được bảo hành chính hãng nếu có đủ hóa đơn, giấy tờ mua hàng. Giới buôn nhận định nhiều khả năng đến cuối tháng, giá máy xách tay sẽ hạ xuống khi hàng chính hãng có đợt về tiếp theo.

MacBook Pro 2021 thiết kế "tai thỏ". Ảnh:Tuấn Hưng

Thiết kế khác biệt và giá cao, MacBook Pro 2021 kén khách hơn nhiều so với MacBook M1. Theo anh Ngô Quân, khách mua chủ yếu là người dùng chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung, dùng máy để chỉnh sửa video, hình ảnh. Sản phẩm thế hệ mới dùng chip M1 Pro hoặc M1 Max được nâng cấp từ chip M1 cho hiệu năng cao hơn trong khi vẫn giữ ưu điểm về thời lượng pin.

MacBook Pro 2021 là laptop thay đổi nhiều về ngoại hình nhất của Apple từ năm 2016. Thay vì vát mỏng, phần cạnh được làm phẳng, vuông vức hơn giống laptop thế hệ 2015 trở về trước, màn hình có "tai thỏ" và dùng vi xử lý do Apple sản xuất.

Kể từ khi chuyển sang chip do Apple tự thiết kế, MacBook có doanh số khởi sắc tại Việt Nam. Đại diện FPT Shop cho biết đã bán gần 35.000 MacBook sử dụng chip M1, đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng, gấp đôi so với thế hệ trước và trở thành dòng laptop bán chạy nhất của hệ thống thời gian qua. Trong khi đó, đại diện CellphoneS cũng tiết lộ chỉ trong 9 tháng đầu năm, MacBook M1 đem lại doanh thu 1.400 tỷ đồng, cao hơn 400 tỷ đồng so với cả năm 2020.

Tuấn Hưng