MacBook Pro M2 vừa lên kệ đã giảm 5 triệu đồng

MacBook Pro M2 mới được bán ra một ngày nhưng các đại lý đã giảm mạnh từ 2 đến 5,2 triệu đồng, khiến giá máy gần bằng MacBook Pro M1.

Ngày 7/7, MacBook Pro M2 được bán sớm tại thị trường Việt Nam với giá 35,9 triệu đồng cho bản 256 GB và 41,9 triệu đồng cho bản 512 GB. Máy có hai màu xám và bạc.

Ngay sau đó, các đại lý phân phối chính hãng của Apple đồng loạt điều chỉnh giá. Tại Minh Tuấn mobile, MacBook Pro M2, bản 256 GB hiện có giá 31,7 triệu đồng, rẻ hơn 4,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 512 GB có giá 36,7 triệu đồng, giảm 5,2 triệu đồng.

Tại Di động Việt, sản phẩm được bán từ 31,9 triệu đồng, còn ở CellPhoneS là từ 32,9 triệu đồng nhưng kèm các ưu đãi khi thanh toán qua thẻ ngân hàng, thu cũ đổi mới. Trong khi tại FPT Shop, máy được giảm 2 triệu đồng.

Theo đại diện một hệ thống, mức giảm sẽ tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng, nên sẽ có sự chênh lệch. Một số hệ thống giảm trực tiếp vào giá sản phẩm, trong khi số khác tặng thêm quà, gói bảo hành...

MacBook Pro M2.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông di động - hệ thống FPT Shop, cho biết MacBook Pro M2 bản 256 GB được người Việt quan tâm nhất. Model mới được kỳ vọng giúp thị trường sôi động hơn nhờ sức mạnh từ chip mới. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, lượng máy về thị trường Việt Nam khá ít nên có thể sẽ khan hàng.

Sau khi giảm giá, MacBook Pro M2 chỉ đắt hơn bản tiền nhiệm khoảng 2 triệu đồng. Nếu cộng thêm quà tặng hoặc ưu đãi, hai model này có thể ngang giá (khoảng 29 triệu đồng). Trong khi đó, trong cùng tầm giá, các đối thủ chạy Windows chỉ có Asus ProArt và MSI Creator nhưng số lượng cũng hạn chế, nên laptop mới của Apple nhận được sự chú ý nhất định từ người dùng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng phòng kinh doanh hệ thống Minh Tuấn Mobile, cho biết MacBook Pro M2 không phải là sản phẩm được người dùng Việt mong chờ. MacBook Air M2 được quan tâm hơn khi đang chiếm 80% lượng hàng đặt trước. Model này chưa chính thức lên kệ và giá dự kiến từ 32,9 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, MacBook Air M2 sẽ được bán từ ngày 5/8. Trong đợt mở bán đầu tiên, sản phẩm có thể khan hàng và dự kiến ít nhất một tháng sau đó, nguồn hàng mới ổn định.

Hai mẫu MacBook Pro M2 và Air M2 được Apple công bố đầu tháng 6. Phiên bản Air nâng cấp nhiều về ngoại hình với thiết kế vuông vức, cạnh bo cong và độ dày dàn đều tương tự MacBook Pro. Trong khi đó, MacBook Pro M2 không khác biệt về ngoại hình so với bản tiền nhiệm. Điểm nhấn chính là chip M2 kèm 8 lõi CPU và 10 lõi GPU, với bộ xử lý đồ họa nhanh hơn 35% và nhân xử lý trí tuệ nhân tạo nhanh hơn 40% so với M1, theo Apple. Chip cũng tích hợp công cụ Neural Engine và Secure Enclave cải tiến, được cho là nhanh hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm.

Khương Nha