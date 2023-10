MacBook Pro 14 và 16 inch nâng cấp chip M3, giá từ 40 triệu đồng

Dòng MacBook Pro 14 inch phiên bản 2023 có thêm lựa chọn sử dụng chip M3 thường bên cạnh M3 Pro và M3 Max.

Mức giá khởi điểm của dòng laptop cao cấp nhất từ Apple giảm từ 1.999 USD năm ngoái xuống còn 1.499 USD tại thị trường Mỹ. Lý do là lần đầu hãng thêm tùy chọn chip M3 trong khi các thế hệ trước chỉ dùng chip Pro và Max cho phiên bản 14 inch. Trong khi đó, MacBook Pro 16 inch vẫn chỉ có hai lựa chọn M3 Pro và M3 Max với giá khởi điểm 2.499 USD. Sự thay đổi với dòng Pro 14 inch cũng khiến hãng không tiếp tục nâng cấp và khai tử dòng máy MacBook Pro 13 inch có Touch Bar.

MacBook Pro 14 và 16 inch mới dùng chip M3.

Ngoài nâng cấp vi xử lý, MacBook Pro mới sẽ có thêm tùy chọn màu sắc Space Black, màu xám than với lớp hoàn thiện nhám mờ hạn chế bám dấu vân tay hơn so với màu bạc. Màn hình Liquid Retina XDR trên MacBook Pro mới có thể hiển thị nội dung SDR sáng hơn 20% so với trước, với mức tối đa là 600 nit (tăng từ 500 nit ở thế hệ trước). Các thông số còn lại của máy ít có sự thay đổi, như camera FaceTime 1080p, hệ thống âm thanh 6 loa.

Với M3, Apple cho biết MacBook Pro 14 inch M3 nhanh hơn 60% so với MacBook Pro 13 inch dùng chip M1 trong khi vẫn cho thời lượng pin 22 tiếng. Nếu sử dụng model dùng chip M3 Pro, hiệu suất sẽ nhanh hơn 40% so với bản dùng chip M1 Pro tương ứng. Các tùy chọn dùng chip M3 Max sẽ hỗ trợ bộ nhớ cao nhất 128 GB để cải thiện quy trình xử lý công việc trong các ứng dụng như MATLAB, DaVinci Resolve. Apple cũng cho biết bản dùng M3 Max nhanh hơn tới 11 lần so với các máy tính MacBook Pro chạy chip Intel năm 2021.

Một nâng cấp quan trọng khác trên chip M3 là hỗ trợ tăng tốc phần cứng cho cả raytracing (tạo hiệu ứng ánh sáng trong hình ảnh đồ họa chân thực hơn) and mesh shading (tạo bóng lưới, xử lý hình học tốt hơn). Thay đổi này đặc biệt quan trọng với các game thủ hoặc những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp như họa sĩ hoạt hình, người lập mô hình 3D.

Apple cho đặt hàng bộ đôi MacBook Pro mới từ hôm nay và nhận máy từ ngày 7/11. Hãng chưa công bố thời gian giao hàng tại Việt Nam nhưng trên Apple Store Online, MacBook Pro 14 inch dùng chip M3 có giá khởi điểm 40 triệu đồng, M3 Pro từ 50 triệu đồng. Phiên bản 16 inch có giá từ 65 triệu đồng.

Tuấn Hưng