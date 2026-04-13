Macbook Neo - mối đe dọa với laptop Windows giá rẻ

Ra mắt đầu tháng 3, laptop mới của Apple lập tức gây sốt toàn cầu khi là mẫu MacBook đầu tiên dùng chip xử lý iPhone, đi cùng mức giá thấp 599 USD (16,5 triệu đồng tại Việt Nam). Sau khi mở bán tại Mỹ ngày 11/3, máy nhận nhiều lời khen từ các trang công nghệ thế giới nhờ hiệu năng, pin và chất lượng hoàn thiện tốt, đủ sức đe dọa các mẫu laptop giá rẻ chạy Windows cũng như ngôi vương của Chromebook với các dự án giáo dục tại Mỹ. SY Hsu, đồng CEO của Asus, cũng thừa nhận MacBook Neo thực sự là "cú sốc" đối với ngành công nghiệp máy tính trong cuộc họp công ty tháng 3.
Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đánh giá MacBook Neo là laptop Apple được quan tâm nhất trong ngày mở bán nhiều năm qua. Sản phẩm tới tay người dùng Việt từ ngày 9/4 với bốn màu và hai lựa chọn cấu hình. Mức giá rẻ khiến Neo thu hút, nhưng đi kèm những hoài nghi về cấu hình, đặc biệt là thông số RAM 8 GB liệu có đủ cho một trải nghiệm mượt mà.
Các dòng máy giá tốt của Apple thường có nhiều màu, hướng tới giới trẻ và Neo cũng không ngoại lệ. Ngoài màu bạc cơ bản có thể phù hợp với số đông, máy thêm màu vàng (trong hình), hồng và xanh dương đậm cho những người thích nổi bật, cá tính. Có mức giá thấp nhưng model này vẫn có chất lượng hoàn thiện rất tốt, vỏ nhôm nguyên khối đúng chất Apple, điều hiếm laptop Windows cùng tầm giá có được.
So với MacBook Air, Neo cho cảm giác "bầu bĩnh" hơn, cầm nặng hơn so với mường tượng ban đầu. Tuy nhiên, trọng lượng 1,2 kg vẫn ổn so với laptop 13 inch ở tầm giá này.
Chỉ khi mở máy, những khác biệt lớn nhất của Neo so với các mẫu MacBook còn lại mới xuất hiện. Màn hình có viền dày hơn, thiết kế đều bốn cạnh, không có "tai thỏ" như dòng Air hay Pro. Xét tổng thể cả mặt trong lẫn ngoài, Neo vẫn cho cảm giác cao cấp hơn so với mức giá 16,5 triệu đồng của sản phẩm.
Đặc biệt, phần bàn phím có lớp nhôm ở giữa các phím cùng tông màu và phím bấm nhựa cũng có màu gần giống với tông nhạt hơn. Thiết kế này giúp Neo trẻ trung và nổi bật hơn nhưng cũng gây lo ngại phím dễ lộ bám bẩn và lộ vết sau thời gian ngắn sử dụng trong khi phím màu đen trên MacBook Air hay Pro ít gặp phải tình trạng này.
Neo sử dụng màn hình 60 Hz, thông số bình thường trong tầm giá nhưng nổi bật với độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel trong khi nhiều đối thủ Windows dùng màn hình Full HD. Tuy nhiên, máy không có TrueTone để điều chỉnh cân bằng trắng dựa vào môi trường xung quanh và không hỗ trợ dải màu P3 Wide dù vẫn hỗ trợ sRGB. Về độ sáng, model này đạt 500 nit, cao hơn đáng kể mức laptop Windows trong tầm giá này là trên dưới 350 nit.
MacBook Neo 13 inch so dáng với MacBook Air 15 inch. Ngay cả khi xét cùng mẫu 13 inch, Neo cũng nhỏ hơn một chút (13 so với 13,6 inch). Trong khi MacBook Air M5 có mức giá thấp nhất khoảng 30 triệu, sự chênh lệch khoảng 14 triệu đồng đủ để Neo trở nên hấp dẫn với những người yêu thích máy tính Mac mà không muốn chi quá nhiều tiền.
Không sử dụng tai thỏ nhưng Neo vẫn có FaceTime HD 1080p cùng hai micro để đàm thoại. Chất lượng camera tốt, hỗ trợ đầy đủ tính năng như xóa phông, thay đổi hình nền, ánh sáng trường quay nhưng không có tự động căn giữa khung hình (Center Stage).
Neo là mẫu MacBook duy nhất không sử dụng chuẩn sạc Magsafe mà thay bằng cổng USB-C phổ biến. Nhược điểm là máy đi kèm sạc 20 W trong khi các mẫu khác tối thiểu 60 W. Việc có pin nhỏ hơn nhưng sạc công suất thấp hơn khiến máy có thời gian sạc đầy 2-3 tiếng tương tự các model dòng Air hay Pro. Người dùng có thể tận dụng sạc của iPhone để sạc cho MacBook Neo mà không cần đem theo hai bộ sạc.
Theo công bố của Apple, Neo có giới hạn chu kỳ sạc của pin là 1.000 lần (máy sẽ duy trì hiệu suất tối ưu nhất, sau đó sẽ giảm dần). Nếu dùng hết 100% pin một ngày, sẽ mất 2,7 năm để hết chu kỳ này.
MacBook Neo hiện "cháy hàng" trên cửa hàng giáo dục của Apple tại Việt Nam, với thời gian giao tiêu chuẩn từ 2-3 ngày tăng lên thành 3-4 tuần. Nếu người mua là học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, mức giá cho máy là 14 triệu, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với thông thường.
Với giá rẻ chưa bằng một nửa iPhone 17 Pro Max (38 triệu đồng), Neo được xem là đòn đánh "tất tay" của Apple vào thị trường máy tính xách tay. Phần cứng của máy đủ hấp dẫn trong mức giá nhưng Apple sẽ cần tối ưu thêm macOS để tính tương thích phần mềm cao hơn, đặc biệt là các phần mềm chuyên dụng để thu hút được đông đảo người dùng chuyển từ Windows.
