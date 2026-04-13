Macbook Neo - mối đe dọa với laptop Windows giá rẻ

Ra mắt đầu tháng 3, laptop mới của Apple lập tức gây sốt toàn cầu khi là mẫu MacBook đầu tiên dùng chip xử lý iPhone, đi cùng mức giá thấp 599 USD (16,5 triệu đồng tại Việt Nam). Sau khi mở bán tại Mỹ ngày 11/3, máy nhận nhiều lời khen từ các trang công nghệ thế giới nhờ hiệu năng, pin và chất lượng hoàn thiện tốt, đủ sức đe dọa các mẫu laptop giá rẻ chạy Windows cũng như ngôi vương của Chromebook với các dự án giáo dục tại Mỹ. SY Hsu, đồng CEO của Asus, cũng thừa nhận MacBook Neo thực sự là "cú sốc" đối với ngành công nghiệp máy tính trong cuộc họp công ty tháng 3.

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đánh giá MacBook Neo là laptop Apple được quan tâm nhất trong ngày mở bán nhiều năm qua. Sản phẩm tới tay người dùng Việt từ ngày 9/4 với bốn màu và hai lựa chọn cấu hình. Mức giá rẻ khiến Neo thu hút, nhưng đi kèm những hoài nghi về cấu hình, đặc biệt là thông số RAM 8 GB liệu có đủ cho một trải nghiệm mượt mà.