Macau mất hàng triệu USD mỗi ngày do phong toả vì Covid-19

Chính sách phong toả ngăn các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, một lần nữa khiến Macau mất lượng lớn doanh thu từ các sòng bài.

Lệnh phong toả, đóng cửa toàn bộ các hoạt động không thiết yếu như trung tâm vui chơi giải trí, sòng bài... tại Macau kéo dài tới 22/7, nhằm ngăn Covid-19 bùng phát. Các dịch vụ thiết yếu như siêu thị, nhà thuốc và các dịch vụ tiện ích khác vẫn được mở.

Macau dựa vào sòng bài để tăng trưởng kinh tế và việc làm. Các sòng bài đóng góp 80% thu ngân sách của đặc khu này, và tạo một phần ba việc làm cho lao động.

Hơn 90% du khách đến "kinh đô" bài bạc châu Á là người đại lục, nên chiến lược chống dịch "zero Covid" của Bắc Kinh đã tác động mạnh đến hoạt động kinh tế của đặc khu, nhất là các sòng bài.

Theo số liệu của JPMorgan Chase & Co., 5 tháng đầu năm, số lượng du khách và doanh thu từ hoạt động cờ bạc đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021, và chỉ bằng 20% so với trước dịch. Dù thế, nguồn thu từ sòng bài đóng góp cho Macau khoảng 20 triệu USD mỗi ngày trong quý II.

Việc buộc phải đóng cửa vì Covid-19 đã kéo dài tình cảnh điêu đứng của "kinh đô sòng bài châu Á" khi mỗi ngày vẫn "đốt" hàng triệu USD, trong khi doanh thu bằng 0.

Sòng bài tại Macau đóng cửa, người dân xếp hàng xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong một báo cáo tháng 4 cảnh báo, mất ít nhất vài năm để kinh tế Macau phục hồi sau dịch. Hiệp hội Kinh tế Macau thì cho rằng triển vọng môi trường kinh doanh ở thành phố sẽ tiếp tục ở mức "kém" trong vòng ba tháng tới.

Tháng 10 thường là khoảng thời gian khách đại lục thường xuyên "đổ" tới Macau nghỉ ngơi, vui chơi do đây là thời gian nghỉ quốc khánh. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát, nền kinh tế Macau sẽ thêm lao đao khi chủ yếu sống dựa vào khách quốc tế và người chơi bạc từ đại lục.

Ước tính số nợ của các công ty điều hành sòng bài ở Macau đã tăng 7 tỷ USD trong 2 năm qua, lên 20 tỷ USD. Jennifer Song, nhà phân tích của Morningstar Inc, cho rằng các sòng bài tại Macau sẽ tăng lỗ và nợ nếu tình trạng doanh thu gần bằng 0 tiếp diễn trong vài tháng tới. Thậm chí, một vài sòng bài sẽ chỉ có thể tồn tại từ 9 tháng đến 2 năm.

Để phục hồi, chính quyền Macau chắc chắn sẽ phải nới lỏng các hạn chế với du khách, nhưng cũng rất khó có thể nói chính xác khi nào điều này xảy ra. Trong khi đó, các sòng bài sẽ tiếp tục lỗ, tăng nợ.

Đợt dịch Covid-19 lần này bùng phát từ 18/6, hiện Macau ghi nhận hơn 1.700 ca nhiễm. So với tiêu chuẩn toàn cầu, số ca nhiễm tại đặc khu này khá nhỏ, nhưng đây là mức bùng phát lớn nhất trong hơn 2 năm đối chọi với Covid-19 của thành phố hơn 680.000 dân.

Ngày 9/7 chính quyền Macau quyết định đóng tất cả cơ sở kinh doanh, gồm sòng bài, trong một tuần (đến 11/7). Dịch bệnh chưa kiểm soát, nên lệnh phong toả được "nới" thêm 1 tuần.

Chính quyền đặc khu Macau cho biết sẽ "tung" 1,24 tỷ USD để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch lần này.

Minh Anh (theo Bloomberg, WSJ)