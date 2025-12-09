Maca Đại Việt theo đuổi mô hình sản xuất mắc ca bền vững

Maca Đại Việt đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất và số hóa quản trị để nâng cao giá trị hạt mắc ca Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Maca Đại Việt là doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến hạt mắc ca, hướng tới khai thác tối đa giá trị của nguyên liệu bản địa. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi kép trong sản xuất và quản trị, doanh nghiệp từng bước nâng tầm các sản phẩm mắc ca Việt Nam, mở rộng cơ hội hiện diện trên thị trường quốc tế.

Đại diện Maca Đại Việt nhận giải thưởng "Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2025". Ảnh: Maca Đại Việt

Theo đó, để nâng cao giá trị cho hạt mắc ca, Maca Đại Việt chuyển hướng từ sản xuất thô sang tinh, tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp đầu tư đồng bộ vào toàn bộ chuỗi cung ứng: vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, nông dân được đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật ngay từ giai đoạn canh tác.

Ở khâu chế biến, Maca Đại Việt xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng cho nhà máy và mô hình sản xuất, đồng thời số hóa toàn bộ hoạt động - từ sản xuất, quản lý kho đến vận hành đơn hàng, thông qua hệ thống ERP do chính doanh nghiệp phát triển trong hai năm. Khi sản phẩm ra thị trường, mọi chi tiết từ bao bì đến dịch vụ khách hàng đều được kiểm soát để đạt mức hoàn thiện cao nhất.

Đại diện Maca Đại Việt nhận giải Quán quân cuộc thi "Twin Transition Challenge 2025". Ảnh: Maca Đại Việt

Song song đó, Maca Đại Việt kiên trì triển khai chiến lược chuyển đổi kép trong quản trị và phát triển bền vững, hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể như: tiết giảm điện năng, tối ưu sử dụng tài nguyên và giảm thiểu rác thải trong suốt quá trình sản xuất. Kết quả của mô hình này là các sản phẩm từ mắc ca Việt Nam của công ty được xuất khẩu sang những thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và truy xuất nguồn gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát triển dòng sản phẩm hữu cơ với hương vị độc quyền từ nguyên liệu bản địa, đồng thời kết nối hơn 1.000 nông hộ trong một chuỗi giá trị xanh, minh bạch và bền vững.

"Maca Đại Việt thấu hiểu, tôn trọng và mong muốn tri ân nguồn cội của hạt mắc ca Việt Nam. Nhiều năm qua, chúng tôi đã thực hiện điều đó qua những nỗ lực khẳng định chất lượng, sự sáng tạo và trách nhiệm đưa những sản phẩm tốt nhất từ Việt Nam đi khắp thế giới", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Vườn mắc ca ông Ba tại Lâm Đồng là nguồn cảm hứng để team lập nên Maca Đại Việt và theo đuổi hành trình đưa mắc ca Việt vươn xa. Ông cũng chính là cha của chị Châu Nguyễn, người sáng lập ra Công ty Maca Đại Việt. Ảnh: Maca Đại Việt

Nhờ những nỗ lực này, Maca Đại Việt đạt nhiều thành tựu, trong đó có giải Quán quân cuộc thi "Twin Transition Challenge 2025" do GIZ và APED tổ chức vào tháng 10 và "Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025" do VCCI và VBCSD trao tặng vào đầu tháng 12. Đây là hai giải thưởng uy tín ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

(Nguồn: Maca Đại Việt)