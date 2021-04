Mạc Văn Khoa, Diễm My 9x đóng cặp

Diễn viên Diễm My 9x vào vai cô gái phải lòng bạn học phổ thông (Mạc Văn Khoa đóng) trong phim hài "1990".

Nhân vật của Diễm My 9x tên Jessica Diễm - một người truyền cảm hứng (influencer) có hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Thời học sinh, cô có tình bạn đẹp với một cậu bạn (Mạc Văn Khoa). Khi trưởng thành, cô độc lập hơn, cho rằng không cần yêu ai. 10 năm sau, gặp lại bạn cũ - nay là thầy giáo yoga, Jessica dần bị anh chinh phục.

Diễm My 9x (phải) lần đầu đóng cặp với Mạc Văn Khoa. Ảnh: Thu Tâm.

Diễm My 9x nói nhân vật có nhiều điểm giống cô - tự lập, ưu tiên cho gia đình. Bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ, diễn viên sống với mẹ. Ra trường, cô vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ vì sức khỏe bà yếu. Cũng như Jessica, Diễm My đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Cô nói: "Đôi lúc, tôi thấy cuộc sống mình tẻ nhạt vì ít đi chơi, chỉ tập trung kiếm tiền. Vài năm gần đây, khi thành công hơn trong nghề, thu nhập tăng, tôi mới mở lòng, đón nhận tình cảm bạn bè".

Đạo diễn Nhất Trung cho biết phim 1990 xây dựng nhân vật dựa theo câu chuyện có thật của ba diễn viên Nhã Phương, Lan Ngọc và Diễm My 9x - cùng sinh năm 1990. Anh trò chuyện với từng diễn viên, tìm ý tưởng viết kịch bản về khủng hoảng của phụ nữ tuổi 30.

Teaser "1990" Teaser phim "1990" - ra rạp ngày 21/4. Video: ABC Film.

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi. Cô nổi tiếng với các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1 (2016), Chạy đi rồi tính (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017)...

Tam Kỳ