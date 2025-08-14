Mắc ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ 7 bộ phận cơ thể

MỹLouise Altese-Isidori, 50 tuổi, bị chẩn đoán ung thư buồng trứng, phải phẫu thuật loại bỏ 7 cơ quan cơ thể dù trước đó không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào.

"Trong thập kỷ qua, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ mắc căn bệnh này. Đây không phải loại ung thư mà bác sĩ thường được đào tạo để tầm soát, bạn phải chủ động yêu cầu", McGrath chia sẻ hôm 13/8.

Tháng 10/2023, trong lần khám phụ khoa thường lệ, bác sĩ phát hiện u nang lớn ở buồng trứng của Altese-Isidori. Mặc dù hai lần xét nghiệm máu Ova1 đều cho kết quả âm tính, bà quyết định phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vì không còn kế hoạch sinh con.

Trong ca mổ, các bác sĩ phát hiện khối u ác tính đã di căn tới đại tràng, gan và ngực. Kết quả sinh thiết xác nhận ung thư buồng trứng giai đoạn 4B - mức độ tiến triển cao nhất.

Ngày 15/1, bệnh nhân trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài để loại bỏ 7 cơ quan gồm lá lách, ruột thừa, túi mật, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng và niêm mạc dạ dày. Một phần gan và ruột kết được bảo tồn, song bà phải sử dụng túi hậu môn nhân tạo trong quá trình hồi phục.

Sau 18 ngày nằm viện và 6 đợt hóa trị tại Memorial Sloan Kettering (New York) cùng Viện Ung thư Miami (Florida), chỉ số CA 125 của Altese-Isidori đã trở về mức bình thường, bệnh tình thuyên giảm. Hiện, bà tiếp tục sử dụng thuốc ức chế PARP để giảm nguy cơ tái phát.

Altese-Isidori đang tích cực vận động phụ nữ thực hiện tầm soát ung thư buồng trứng định kỳ bằng siêu âm qua ngã âm đạo và xét nghiệm CA 125 hàng năm, kể cả những người chưa mãn kinh.

Ung thư buồng trứng thường được các chuyên gia gọi là "kẻ giết người thầm lặng" do các triệu chứng ban đầu rất mơ hồ như đầy hơi, mệt mỏi, nhanh no, thay đổi thói quen tiêu tiểu hoặc tiêu hóa, đau bụng hay vùng chậu.

Jennifer McGrath, Giám đốc điều hành tổ chức Hearing the Ovarian Cancer Whisper, khuyến cáo: "Nếu những biểu hiện này kéo dài hơn vài tuần, bạn cần đi khám ngay lập tức".

Bà McGrath đặc biệt khuyến khích phụ nữ có tiền sử gia đình bệnh ung thư yêu cầu xét nghiệm CA 125 để tạo dữ liệu nền theo dõi, đồng thời siêu âm qua ngã âm đạo thường xuyên.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nguy cơ mắc ung thư buồng trứng suốt đời của phụ nữ là khoảng 1/91. Năm 2025, ước tính có 20.890 ca chẩn đoán mới và 12.730 ca tử vong do căn bệnh này.

