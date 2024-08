Mắc sùi mào gà sau tình một đêm

Hà NộiVài tuần sau quan hệ tình dục không dùng bao cao su, thiếu niên 17 tuổi xuất hiện nốt vùng sinh dục, ngày một to dần, giống cây súp lơ.

Ngày 1/8, bác sĩ Hồ Hữu Phúc, Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết bệnh nhân đến khám khi các nốt sùi đã xuất hiện dày đặc, ngày một to dần khiến đi vệ sinh đau rát. Người bệnh chia sẻ thời gian đầu không đi khám vì nghĩ nốt sùi chưa đau nên chưa nghiêm trọng, hy vọng sẽ tự biến mất. Dấu hiệu bệnh xuất hiện sau khi nam sinh uống rượu và quan hệ với đối tác mà không có phương tiện bảo vệ.

Qua lâm sàng, bác sĩ nhận thấy tổn thương là u nhú dạng sùi điển hình do virus HPV gây ra ở bộ phận sinh dục. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán người bệnh mắc sùi mào gà.

Theo bác sĩ, "tình một đêm" có thể mang lại khoái cảm tạm thời nhưng mối nguy sức khỏe kéo dài suốt cả cuộc đời. Bệnh lý tình dục không nguy hiểm chết người, nhưng rất phức tạp do virus không có thuốc điều trị đặc hiệu, như sùi mào gà đốt một lần vẫn có thể mọc lại nếu cơ thể yếu. Nam giới có nguy cơ mắc các bệnh lý lây qua đường tình dục như HIV, viêm gan B, viêm gan C... do quan hệ bừa bãi với "đối tác lạ".

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, gây ra bởi virus HPV (human papilloma virus). Theo bác sĩ, người có nhiều bạn tình, quan hệ với bạn tình lạ, không sử dụng bao cao su, vệ sinh kém, ẩm ướt nguy cơ cao mắc.

Thời gian ủ bệnh 3-8 tuần, có khi khoảng 3 tháng. Triệu chứng ở nam giới là bề mặt các nốt sùi ẩm ướt, ấn vào có mủ, dễ bị chảy máu, dễ tổn thương. Các nốt mụn mọc nhiều dần lên rồi liên kết với nhau thành các mảng to có đường kính khoảng vài cm, trông như mào con gà hay cái súp lơ.

Bác sĩ cho biết đốt sùi là quá trình trị liệu đau đớn. Bệnh nhân phải chịu đựng nhiều bất tiện khi vệ sinh cá nhân, sinh hoạt thường ngày đảo lộn. Thực tế, nhiều người mang tâm lý e ngại nên không tìm hiểu đầy đủ thông tin, bỏ dở phác đồ, khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng. Ở bệnh nhân này, bác sĩ chỉ định đốt laser điều trị, kiêng quan hệ và tái khám đúng hẹn.

Sùi mào gà nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ ung thư dương vật nếu không được điều trị. Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có biểu hiện bệnh cần tới bệnh viện điều trị. Cách phòng tránh tốt nhất là quan hệ tình dục chung thủy một vợ một chồng. Luôn sử dụng bao cao su đúng cách. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là bộ phận sinh dục, bằng xà phòng trước và sau khi quan hệ. Khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh.

Thúy Quỳnh