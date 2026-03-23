Mắc sùi mào gà sau lần quan hệ không an toàn

Hà NộiSau khi quan hệ tình dục không an toàn khoảng một tháng, cụ ông 70 tuổi xuất hiện các nốt u nhú vùng rìa hậu môn, ngứa nhẹ, dùng thuốc bôi tại nhà không đỡ.

Ngày 22/3, ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay bệnh nhân đến viện với các tổn thương lan rộng ra vùng xung quanh hậu môn. Sau khi đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được xác định mắc sùi mào gà, điều trị bằng laser CO2 nhằm loại bỏ hoàn toàn các tổn thương và được theo dõi, chăm sóc vết thương tại bệnh viện.

Sau 3 ngày, vùng tổn thương khô sạch, không còn rỉ dịch hay chảy máu. Bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

TS.Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, cho biết trong trường hợp này, việc bệnh nhân tự ý mua thuốc bôi ngoài da có thể là một yếu tố khiến tổn thương lan rộng. Một số loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc có chứa corticoid có thể làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus HPV phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, ở người lớn tuổi, hệ miễn dịch tự nhiên thường suy giảm, khiến tổn thương dễ tiến triển và lan rộng hơn so với người trẻ.

Sùi mào gà vùng hậu môn là một vị trí điều trị tương đối khó do khu vực này dễ ẩm ướt, dễ nhiễm trùng và nguy cơ tái phát cao. Việc điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm cùng với trang thiết bị phù hợp để loại bỏ tổn thương một cách triệt để và hạn chế biến chứng.

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV gây ra và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Trong nhiều trường hợp, người bệnh thường chủ quan hoặc ngại đi khám khi tổn thương còn ít, dẫn đến việc tự điều trị hoặc để bệnh kéo dài, khiến tổn thương lan rộng và khó điều trị hơn. Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục hoặc hậu môn như u nhú, sẩn sùi, ngứa, chảy máu... người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Lê Nga