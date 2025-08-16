Mắc lao phổi khi mang thai, người phụ nữ nguy kịch

Bắc NinhKhi mang thai 11 tuần bằng thụ tinh ống nghiệm (IVF), thai phụ 25 tuổi sốt cao liên tục, khó thở, ho nhiều, bác sĩ phát hiện mắc lao phổi, nguy kịch.

Ngày 16/8, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các triệu chứng bệnh diễn biến nhanh chóng chỉ sau ba ngày. Dù uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ chỉ hạ được 2-3 giờ rồi lại tái sốt, bệnh nhân đã điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân nhưng không cải thiện.

Tại thời điểm nhập viện, thai phụ có biểu hiện suy hô hấp tiến triển, thở nhanh, nông, co kéo các cơ hô hấp. Chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) chỉ đạt 77-80% (bình thường 96-100%), cho thấy tình trạng giảm oxy máu nghiêm trọng, nguy hiểm cho cả mẹ và thai. Khi được thở oxy qua kính mũi, SpO₂ cải thiện lên 95-96%, tạm thời đáp ứng nhu cầu oxy, tuy nhiên tình trạng suy hô hấp tiếp tục xấu đi, bệnh nhân phải hỗ trợ thở không xâm nhập.

Kết quả chụp CT phổi cho thấy tổn thương lan rộng hai bên, đông đặc kèm nhiều nốt nhỏ dạng lao kê. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc lao phổi, phải điều trị tích cực.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lao phổi trong thai kỳ cực kỳ nguy hiểm, theo bác sĩ Ninh Thị Ngọc, khoa Cấp cứu. Ngoài nguy cơ suy hô hấp cấp và xơ phổi vĩnh viễn, bệnh còn buộc phải dùng thuốc điều trị lao. Một số thuốc có độc tính cao, nếu không điều chỉnh liều và phác đồ phù hợp có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ, nhất là trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Lao có thể tồn tại âm thầm dưới dạng tiềm ẩn, không có triệu chứng rõ rệt. Khi mang thai, đặc biệt trong IVF, hệ miễn dịch thay đổi, cộng thêm áp lực tâm lý, bệnh dễ bùng phát thành lao hoạt động, có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong vài ngày.

Bác sĩ nhận định bệnh nhân này đến viện kịp thời và được xử trí đúng hướng, nếu chậm trễ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và con.

Chuyên gia khuyến cáo tầm soát lao trước khi thực hiện IVF rất quan trọng, giúp ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con, bảo vệ sức khỏe mẹ. Phụ nữ có ý định mang thai, đặc biệt trước khi làm IVF, cần khám tổng quát và tầm soát các bệnh truyền nhiễm, trong đó có lao. Tiêm phòng các vaccine cần thiết như uốn ván, rubella, cúm, thủy đậu, viêm gan B... để giảm nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc dị tật bẩm sinh. Trong thai kỳ, nếu xuất hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh