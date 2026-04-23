Mắc kẹt vì 'đu trend' vắt chéo chân quanh cột đèn

Trung QuốcTrào lưu vắt chéo chân trên cột đèn khiến nhiều người mắc kẹt, phải nhờ cảnh sát giải cứu và đối mặt nguy cơ chấn thương xương khớp.

Giữa tháng 4, một phụ nữ họ Song tại tỉnh Giang Tô phải gọi cảnh sát giải cứu do hai chân kẹt chặt vào cột đèn. Cô bắt chước một thử thách đang nổi trên mạng xã hội khi đi dạo sau bữa tối. Cô Song may mắn chỉ bị tê chân, không chấn thương nặng sau khi được cảnh sát hỗ trợ điều chỉnh tư thế để thoát ra ngoài.

Theo thử thách này, người tham gia sẽ ngồi, vắt chéo hai chân quấn chặt quanh một chiếc cột đèn trơn nhẵn, sau đó tự tìm cách thoát ra. Dù động tác có vẻ đơn giản, nhiều người không thể tự gỡ chân.

Một số cư dân Trung Quốc học theo thử thách vắt chéo chân trên cột đèn. Ảnh: SCMP tổng hợp

Trào lưu này bùng phát mạnh mẽ từ đầu tháng 4 trên mạng xã hội Xiaohongshu và Bilibili, với hashtag phổ biến là "vắt chéo chân ôm cột nhỏ". Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm video thử thách được đăng tải.

Nhiều người học theo và rơi vào tình cảnh tương tự cô Song. Việc cố vùng vẫy vô tình khiến đôi chân càng kẹt chặt vào cột. Các nạn nhân cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, người qua đường, nhân viên giao hàng hoặc gọi cảnh sát. Một số người thực hiện thành công cho biết bí quyết là phải xoay người thật chậm quanh cột để tìm vị trí tách hai chân.

Ngày 17/4, ông Bai Jing, chuyên gia hướng dẫn vận động quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa, cho biết động tác này đi ngược cơ chế vận động bình thường và không mang lại giá trị rèn luyện thể chất.

"Đây là hành động xoắn vặn chi dưới bất thường, mang tính tác động thị giác để thu hút sự chú ý nhưng tiềm ẩn rủi ro chấn thương cao", ông Bai nói.

Chuyên gia phân tích, khi thực hiện thử thách, việc quấn chặt khớp gối, cẳng chân vào cột tạo áp lực lớn. Sự co kéo đột ngột có thể làm rách sụn chêm, đứt dây chằng chéo và dây chằng bên. Ngoài đầu gối, các bộ phận khác như khớp cổ chân, khớp háng, cột sống thắt lưng cũng chịu áp lực lớn do phải gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể. Việc cố sức tháo gỡ sai cách hoặc trượt ngã trên cột kim loại trơn sẽ dẫn đến tai nạn thứ cấp.

"Những tổn thương như rách sụn chêm, đứt dây chằng thường đòi hỏi phẫu thuật và để lại di chứng lâu dài", ông Bai cho biết, đồng thời khuyên người dân không tham gia các thử thách mang tính rủi ro. Chuyên gia nói bài tập thể chất đúng đắn là tuân thủ nguyên tắc tăng dần cường độ giúp cơ thể thích nghi.

Mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên xuất hiện những trào lưu tiềm ẩn nguy hiểm. Trước đó, lực lượng cứu hộ từng nhiều lần phải can thiệp để giải cứu những người tham gia thử thách buộc dây rút vào mắt cá chân, chui người vào xô nhựa sâu hay quấn chăn dày giữa mùa hè.

Minh Phương (Theo SCMP, QQ)