Mắc kẹt giữa vợ và em gái khuyết tật

20 năm chung sống, vợ hết lòng vun vén cho nhà chồng, đến khi xảy ra mâu thuẫn vì em gái tôi, mọi chuyện bỗng trở nên khó dung hòa.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã gần 20 năm, vợ là mẫu người phụ nữ chịu khó, đảm đang. Khi vợ sinh hai đứa con liền năm, vì không tìm được người giúp việc tin tưởng nên xin phép má chồng cho em gái tôi sang phụ việc nhà và trông các cháu. Em tôi là người khuyết tật, bị câm điếc nhưng rất lanh lợi, giỏi giang. Những năm đó, em gần như quán xuyến toàn bộ việc nhà, nuôi cháu để chị dâu chu toàn trong công việc. Tôi đi làm xa nhà, khác tỉnh, cuối tuần về một lần.

Vợ tôi giỏi giang và khá nhường nhịn, dù đôi lúc nóng tính nhưng cái tâm tốt. Vợ đối xử với ba má chồng hiếu thuận, đều đặn gửi tiền về mỗi khi có lễ, giỗ, hay ông bà ốm đau. Riêng em gái tôi, vợ trả lương 3 năm đầu, sau đó ngưng vì hai đứa con tôi đã lớn, công việc nhà không nhiều. Thời gian đó, vợ có nói với má chồng là nếu em ở lại đây với chúng tôi, vợ sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt cho em nhưng không trả lương nữa. Dù vậy, với bản tính rộng rãi, vợ chủ động mua sắm cho em nữ trang, điện thoại, cho em học nghề spa, pha chế, vợ nói để sau này em có cái nghề tự nuôi sống bản thân.

Sau dịch, vợ chồng tôi đều nghỉ làm về mở quán cà phê tại nhà và vấn đề cũng phát sinh từ đó. Em gái tôi, dù khuyết tật nhưng được mọi người đánh giá là lanh lợi và xinh xắn. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu người khuyết tật khác, tính tình em khá thất thường, khi không vừa lòng em phản ứng thái quá: giận dữ, la hét. Vợ nhiều lúc rất giận nhưng cũng cho qua.

Gần đây, em quen một người đàn ông qua mạng, mọi người biết rõ hắn là kẻ lừa đảo, khuyên nhưng em không nghe. Em lại còn giấu tiền bán của quán với ý định gửi cho hắn (vợ tôi có trả lương hàng tháng cho em). Rồi một ngày, tên lừa đảo đó xuất hiện, em gái tôi ngang nhiên đi chơi với hắn những 3 lần mà không hề xin phép vợ chồng tôi. Hoảng quá, vợ tôi điện má chồng sang trả em về. Khi em về quê, em làm mình làm mẩy, giam mình trong phòng, không chịu ăn uống... đòi quay trở lại quán nhưng vợ nhất định không cho. Vậy là vợ tôi với gia đình chồng trở mặt vì gia đình tôi quy chụp vợ đủ điều tiếng xấu. Vợ không nghe trực tiếp mà nghe vài người bà con bên tôi kể lại.

Vợ đối với tôi vẫn bình thường nhưng Tết, giỗ vợ không về nhà nội nữa. Vợ vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền về cho ba má chồng nhưng tuyệt đối không nói chuyện. Vừa rồi, tôi nói với vợ là cho em gái tôi quay lại nhưng vợ kiên quyết không đồng ý. Vợ bảo chỉ có trách nhiệm với cha mẹ chồng (thay cho tôi), không phải có trách nhiệm gì với cô em chồng cả. Giờ tôi cũng không biết phải làm gì, một bên là gia đình mình, một bên là vợ. Xin mọi người cho lời khuyên.

Hoàng Nam