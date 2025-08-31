Mặc đồ ngủ Batman truy bắt kẻ đột nhập trong đêm

MỹPhát hiện kẻ đột nhập, Kyle Myvett, chủ thầu xây dựng ở Florida, mặc đồ ngủ Batman truy đuổi trong đêm để bắt nghi phạm giao cho cảnh sát.

Rạng sáng 27/8, Kyle Myvett, 47 tuổi, chủ thầu xây dựng ở Cape Coral, Florida, bị vợ đánh thức, khi hệ thống cảnh báo an ninh của họ phát hiện có người lạ đột nhập. Camera an ninh cho thấy một người mặc đồ đen, cầm đèn pin mở cửa chiếc xe bán tải Ram 2500 của họ và đang lục lọi trong ngăn đựng đồ.

Myvett lập tức rời giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ Batman, ra ngoài tìm kẻ đột nhập, nhưng nghi phạm đã rời đi, Washington Post ngày 29/8 đưa tin. Anh lái xe bán tải tìm kiếm xung quanh, đi qua vài ngôi nhà thì thấy garage của hàng xóm mở cửa và phát hiện có người đột nhập.

Myvett lặng lẽ áp sát nghi phạm, túm lấy áo và cổ tay phải để khống chế. "Nếu anh định giở trò, anh sẽ nằm sàn. Rất đau đấy", Myvett, cựu quản giáo và giáo viên võ thuật, cảnh báo.

Hàng xóm đã gọi 911, cảnh sát có mặt sau khoảng hai phút.

Kyle Myvett chụp hình cùng cảnh sát sau khi bắt tội phạm ở Cape Coral, Florida, rạng sáng 27/8. Ảnh: WP

Khi sĩ quan điều tra Michael Scarlato đến hiện trường, anh đã rất bất ngờ khi nghe các đồng nghiệp thuật lại sự việc, chỉ tay về phía Myvett.

"Các cậu đang nói với tôi rằng anh chàng mặc đồ ngủ Batman này đã bắt kẻ xấu sao?", Scarlato nói.

Cảnh sát cáo buộc nghi phạm 20 tuổi lấy trộm hai cặp kính râm trong xe của Myvett và một số vật dụng từ xe của người hàng xóm.

Trước khi Myvett rời đi, các sĩ quan đã ngỏ lời chụp hình chung với anh. "Thật tuyệt khi thấy Batman trên đường, giữ cho thành phố được an toàn", Scarlato nói.

Myvett, người tự nhận là một "mọt phim siêu anh hùng", cho biết đã mua bộ đồ liền thân ngoại cỡ Batman năm 2016, bởi con gái anh cũng có bộ tương tự. Dù con gái không còn mặc bộ đồ ngủ Batman nữa, anh lại rất thích, vẫn mặc nó "bất cứ khi nào muốn một giấc ngủ ngon".

Khoảng hai tiếng sau sự việc, Myvett về nhà, tiếp tục giấc ngủ trong bộ đồ Batman. 7h30 sáng, anh thức dậy, thay đồng phục và đến công ty thầu do mình điều hành như thường ngày.

Đức Trung (Theo Washington Post)