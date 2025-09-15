Mắc cùng lúc ba loại ung thư

Hà NộiNgười đàn ông 72 tuổi tái khám vì đau ở vị trí từng bị ung thư miệng, song kết quả kiểm tra phát hiện ông đồng thời mắc thêm hai loại ung thư khác.

Ngày 15/9, bác sĩ Ninh Công Vi - Chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết bệnh nhân tiền sử phát hiện ung thư miệng và được phẫu thuật năm 2017. Đến tháng 4 năm nay, ông đau tại vị trí mắc ung thư trước đây nên đi khám.

Bác sĩ chẩn đoán ung thư miệng tái phát, tình cờ trong quá trình làm các xét nghiệm, êkíp phát hiện bệnh nhân mắc thêm ung thư thực quản và ung thư đại tràng (3 loại giải phẫu bệnh khác nhau).

"Việc phát hiện 3 bệnh ung thư khác nhau (không phải do di căn) cùng một thời điểm ở một bệnh nhân là rất hiếm gặp", bác sĩ Vi nhận định.

Bệnh nhân ngay lập tức được mổ nội soi cắt khối u đại tràng, tiếp tục được điều trị song song hai vị trí ung thư, hóa trị 1 lần/tuần, xạ đồng thời cả vào vùng khẩu cái và thực quản với mục đích kìm sự phát triển của cả hai ung thư, sau đó sẽ điều trị chuyên sâu vào từng loại ung thư.

Quá trình điều trị liên tục, vùng rộng, thời gian dài trên nền bệnh nhân lớn tuổi, bác sĩ chỉ định truyền dinh dưỡng nâng đỡ thể trạng, đi kèm dùng thuốc hỗ trợ chuyển hóa, chống viêm, làm dịu cơn đau, truyền máu và dùng thuốc nâng đỡ miễn dịch để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, được đánh giá lại tất cả các vị trí đã điều trị sau một tháng nữa.

Các bác sĩ nhận định nếu bệnh nhân không đi khám và phát hiện sớm, ung thư chắc chắn diễn tiến nặng nhanh. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời, cơ hội điều trị khỏi càng cao.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tầm soát các bệnh lý về ung thư để chủ động phòng ngừa. Bệnh ung thư nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị sẽ khó khăn hơn, giảm chất lượng cuộc sống.

