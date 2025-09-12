Mắc chứng 'rối loạn hoảng sợ' do bị ép lấy vợ

Trung QuốcAnh Huang, 27 tuổi, ở tỉnh Giang Tô phải nhập viện điều trị chứng rối loạn hoảng sợ vì bố mẹ ép đi xem mắt hơn 20 lần trong ba năm mà không thành.

Cha mẹ anh Huang ở thành phố Hoài An rất sốt ruột khi con trai gần 30 tuổi vẫn độc thân, bởi quan niệm "an cư mới lạc nghiệp". Ngược lại, anh Huang tin rằng duyên số là chuyện tự nhiên, không thể vội vàng.

Từ năm 2022, bố mẹ anh chủ động sắp xếp các cuộc xem mắt cho con trai. Họ nhờ bạn bè, người thân tìm đối tượng phù hợp rồi lên lịch hẹn.

Bận rộn khởi nghiệp, Huang vẫn đến các cuộc hẹn vài lần nhưng đều thất bại vì "không hợp" hoặc "không có duyên". Mọi nỗ lực giải thích của anh đều bị cha mẹ bỏ qua. Trong ba năm, anh phải đi xem mắt hơn 20 lần, lần nào cũng nghe điệp khúc giục giã "đừng kén chọn nữa".

Áp lực và sự chống đối dồn nén khiến cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường từ năm ngoái. Anh thường xuyên có biểu hiện tim đập nhanh, tức ngực, cảm giác như có tảng đá đè lên gây khó thở, kèm theo chóng mặt, tê tay. Mỗi cơn hoảng loạn kéo dài khoảng 10 phút.

Tình trạng tệ hơn khi anh có thêm triệu chứng đầy hơi, ợ chua, buồn nôn, có lúc rơi vào trạng thái "cảm giác sắp chết". Gia đình nhiều lần đưa anh đi cấp cứu nhưng mọi xét nghiệm không phát hiện bất thường.

Những cơn sợ hãi không rõ nguyên nhân để lại ám ảnh tâm lý nặng nề. Huang không dám lái xe một mình trên cao tốc, ngồi xe người khác cũng thấy tim đập nhanh. Cơn hoảng sợ ập đến bất chợt, ngay cả khi đang ăn uống, khiến anh khó thở, chân tay tê dại, toát mồ hôi lạnh.

Anh Huang, 27 tuổi, đang điều trị chứng "rối loạn hoảng sợ" tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An, tháng 9/2025. Ảnh: CTWANT

Đến đầu tháng 9, tần suất các cơn hoảng loạn dày hơn, có ngày bị 2-3 lần, khiến anh không thể làm việc, sinh hoạt bình thường.

Cuối cùng, anh đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An. Theo bác sĩ, tình trạng của Huang là một dạng của bệnh tâm thể (psychosomatic), tức là khủng hoảng tâm lý kéo dài gây ra bệnh lý thực thể. "Khi một người bị căng thẳng liên tục, cơ thể sẽ phản ứng lại, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở, các vấn đề tiêu hóa, dù các xét nghiệm không tìm ra tổn thương", bác sĩ giải thích.

Có rất nhiều bệnh lý phát sinh hoặc trở nên trầm trọng hơn do rối loạn tâm thể. Điển hình nhất là các bệnh về hệ tiêu hóa (viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng kích thích), hệ tuần hoàn (cao huyết áp, nhồi máu cơ tim), hệ nội tiết (cường giáp trạng, tiểu đường), da liễu (vẩy nến, lupus ban đỏ) và một số bệnh khác như đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp, hen suyễn.

Hiện anh Huang điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý. Bác sĩ cho biết anh cần thời gian để giải tỏa cảm xúc và ổn định tâm lý trước khi trở lại cuộc sống bình thường.

Minh Phương (Theo Ettoday, Worldjournal)