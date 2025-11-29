Mắc Chlamydia sau quan hệ ngoài luồng

TP HCMMột lần quan hệ ngoài luồng không dùng bao cao su khiến người đàn ông 40 tuổi nhiễm Chlamydia, với dấu hiệu dịch niệu đạo sáng sớm và mùi hăng khó chịu vùng kín.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đến khám vì nhận thấy vùng kín có mùi khai nồng hơn bình thường khoảng hai tháng, "dù đã tắm, mùi vẫn hăng và gây khó chịu". Đồng thời, mỗi buổi sáng anh thấy một giọt dịch trong, hơi dính ở miệng lỗ tiểu, đôi lúc tiểu rắt nhưng không buốt. Ban đầu, anh nghĩ do áp lực công việc hoặc vệ sinh chưa kỹ, song mùi ngày càng rõ, đặc biệt sau vận động hoặc một ngày dài nên đi khám.

Bác sĩ nghi ngờ viêm niệu đạo do tác nhân lây qua đường tình dục và chỉ định xét nghiệm PCR trên mẫu nước tiểu, kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis. Vợ anh hoàn toàn không có triệu chứng, phù hợp với thống kê rằng 70-80% phụ nữ nhiễm Chlamydia không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh đúng phác đồ, kiêng quan hệ trong thời gian điều trị và được khuyến cáo cả hai vợ chồng xét nghiệm kiểm tra.

Xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Chlamydia trachomatis là vi khuẩn gây viêm niệu đạo không do lậu, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh thường "thầm lặng" không biểu hiện triệu chứng hoặc chỉ tiểu rắt, dịch niệu đạo sáng sớm. Mùi vùng kín cũng có thể khai - hăng do dịch viêm kết hợp với mồ hôi vùng bẹn, chứa tế bào viêm, vi khuẩn và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Nhiều bệnh nhân nhận thấy mùi rõ nhất vào buổi sáng, khi dịch đọng lại qua đêm.

Nếu chủ quan, Chlamydia có thể gây viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt mạn, giảm chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản. Bệnh cũng dễ lan truyền, bởi nhiều người nhiễm không có triệu chứng, vô tình lây cho bạn tình. Chlamydia có thể được điều trị khỏi bằng các kháng sinh, song cần tuân thủ đúng liều, đúng thời gian và tránh quan hệ trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Duy lưu ý một người quan hệ với nhiều bạn tình không dùng biện pháp an toàn dễ tích lũy vi khuẩn gây bệnh, đôi khi không triệu chứng nhưng vẫn lây sang người khác. Cần kiểm tra sức khỏe sinh dục định kỳ, dù không có biểu hiện rõ ràng. Mọi bất thường vùng kín, từ mùi, dịch tiết đến cảm giác rát nhẹ, đều cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Quan hệ tình dục an toàn, xét nghiệm định kỳ và trung thực với bác sĩ là chìa khóa hạn chế lây lan các bệnh lây truyền thầm lặng như Chlamydia.

Lê Phương