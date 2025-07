Mắc bệnh tình dục do quan hệ ngoài luồng khi vợ mang thai

Người đàn ông 35 tuổi nổi mụn da bao quy đầu, ngứa vùng kín sau quan hệ ngoài luồng trong thời gian vợ mang thai, xét nghiệm cho thấy nhiễm HPV gây sùi mào gà.

Người vợ đang mang thai 20 tuần, khóc nức nở khi chồng báo tin, lo sợ sẽ lây nhiễm cho thai nhi. TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, điều trị cho người chồng, tư vấn tâm lý cả hai và hướng dẫn người vợ đi khám phụ khoa để kiểm tra.

May mắn, chồng chưa lây bệnh sang vợ. Nếu không may người vợ mắc sùi mào gà khi mang thai, các nốt sùi lớn hoặc lan rộng ở âm đạo, âm hộ có thể cản trở đường ra của thai nhi, gây khó khăn cho quá trình sinh thường, tăng nguy cơ chảy máu khi sinh do các nốt sùi dễ vỡ. Điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ lây truyền HPV cho em bé nếu sinh thường.

Theo bác sĩ Duy, khi phụ nữ mang thai, những thay đổi về nội tiết, tâm lý, thể chất khiến không ít ông chồng rơi vào trạng thái thiếu thỏa mãn về tình cảm. Đối với một số người, điều này trở thành cái cớ và lựa chọn "ăn vụng" được biện minh rằng "vợ không đủ đáp ứng, đàn ông cũng có nhu cầu".

Bác sĩ Duy kiểm tra mẫu xét nghiệm của bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Mới đây, bác sĩ tiếp nhận người đàn ông 40 tuổi bị rối loạn cương sau khi quan hệ với người khác lúc vợ mang thai. Anh cho biết sau lần "ăn vụng" cảm thấy áy náy, mặc cảm, mất tự tin, khi trở lại sinh hoạt vợ chồng thì khó duy trì được độ cương. Bác sĩ lên phác đồ điều trị kết hợp giữa thuốc và hỗ trợ tâm lý, giúp bệnh nhân dần hồi phục chức năng tình dục sau 6 tuần.

"Quan hệ ngoài luồng khi vợ mang thai là hành vi vi phạm đạo đức, mang đến nguy cơ nghiêm trọng về y khoa và tâm lý", bác sĩ nói.

Điều này tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe, lây truyền qua đường tình dục, ảnh hưởng tâm lý và mối quan hệ gia đình nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của O'Hara & Wisner trên The Lancet Psychiatry, tình trạng đánh mất niềm tin, sự đổ vỡ tinh thần do bị phản bội khi mang thai đồng thời gây ra lo âu trước sinh và nguy cơ trầm cảm sau sinh cao hơn gấp nhiều lần.

Ngoài ra, ngoại tình là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến ly hôn, mất đi nền tảng gia đình. Trẻ sinh ra trong môi trường gia đình xung đột, mất niềm tin giữa cha mẹ dễ dẫn đến vấn đề rối loạn hành vi, tâm lý sau này. Do đó, người đàn ông cần hiểu rõ các nguy cơ, nhận diện dấu hiệu rối loạn và nhờ sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời để góp phần duy trì sự an toàn cho cả gia đình, đặc biệt là ở trẻ em.

Lê Phương