Mắc bệnh lậu sau tình một đêm

Hà NộiNgười đàn ông 52 tuổi, đi tiểu buốt, chảy mủ, đau dương vật, bác sĩ khám chẩn đoán viêm niệu đạo, nhiễm lậu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội, ngày 18/6 cho biết, người bệnh kể trong lần đi họp lớp đã "quá giới hạn" với bạn gái cũ, không dùng bao cao su. Vài ngày sau, bệnh nhân đến viện khám và phát hiện dịch niệu đạo có vi khuẩn lậu. Ông Thanh cho rằng người này đã quan hệ không an toàn nên bị bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Một trường hợp khác là nam thanh niên 17 tuổi, trong lần đi uống bia, hát karaoke bị say, bệnh nhân đã quan hệ tình dục với người lạ mà không có biện pháp phòng hộ. Kết quả soi dịch niệu đạo cũng phát hiện vi khuẩn lậu.

Các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh liều cao, đồng thời kiêng quan hệ tình dục cho đến khi khỏi bệnh.

Bệnh lậu có tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae, thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục, do quan hệ không an toàn. Đối tác nữ có vi khuẩn lậu trong âm đạo, cổ tử cung, miệng, họng, thậm chí là hậu môn, sẽ lây cho người nam trong những lần sex thiếu an toàn. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến với nam nữ trong độ tuổi sinh sản.

Biểu hiện của bệnh lậu trong thời gian đầu không rõ ràng nên rất khó nhận biết. Sau vài ngày, người bệnh mới phát hiệu triệu chứng bất thường như dương vật bị chảy mủ, ngứa hậu môn và chảy máu, một số người bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh. Khi nhiễm trùng lan sang các khu vực xung quanh như bìu và tinh hoàn, nam giới nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn, dẫn đến vô sinh.

Phụ nữ mắc bệnh lậu hầu như không có triệu chứng cụ thể nên thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh phụ khoa thông thường. Ở giai đoạn nặng, bệnh xuất hiện các triệu chứng như tiểu đau buốt, có mủ màu xanh, vàng chảy ra từ niệu đạo, cổ tử cung, vùng kín có mùi hôi tanh bất thường.

Biến chứng khác của bệnh lậu là làm tăng nguy cơ lan rộng hoặc bị nhiễm HIV. Các vi khuẩn lan vào máu và các bộ phận khác cơ thể như đến các khớp gây sưng đau, vào mắt gây ảnh hưởng thị lực.

Phụ nữ mang thai nhiễm lậu có thể truyền bệnh sang con, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Theo bác sĩ, nếu bệnh nhân thấy đau buốt, chảy dịch, chảy mủ niệu đạo sau quan hệ tình dục không an toàn như thay đổi bạn tình, không mang bao cao su, bao cao su bị rách..., cần khám và điều trị sớm. Phát hiện sớm, bệnh nhân có thể dùng thuốc kháng sinh đặc trị chống lại vi khuẩn lậu. Điều trị đúng thuốc, đủ liều thì triệu chứng tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần sẽ giảm nhanh sau 24-48 giờ, riêng tiểu ra mủ sẽ hết chậm hơn sau 48-72 giờ. Các triệu chứng chung có thể biến mất hoàn toàn sau 5-7 ngày.

Khi bệnh tiến triển nặng cần điều trị bằng phương pháp ngoại khoa nhằm phá hủy triệt để mầm bệnh, ngăn ngừa tái phát.

Theo bác sĩ Thanh, lậu thường đáp ứng tốt với điều trị kể cả thuốc uống, nhưng nếu không tuân thủ điều trị hoặc không có biện pháp phòng ngừa trong những lần quan hệ tình dục tiếp theo, có thể bị lậu mạn tính hoặc bị kháng thuốc, để lại các di chứng dai dẳng, thậm chí vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nâng cao ý thức chung thủy với một bạn tình và quan hệ tình dục an toàn. Đây là cách tốt nhất để phòng chống bệnh lậu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Thúy Quỳnh