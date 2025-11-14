Tuyên QuangNgười đàn ông 30 tuổi nguy kịch do mắc bệnh dại, sau 6 tháng bị chó cắn song không tiêm vaccine phòng ngừa.

Ngày 14/11, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích mạnh, sợ gió, sợ nước, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản thở máy. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Gia đình đã xin đưa về nhà chăm sóc sau khi tiên lượng bệnh không thể cứu chữa.

Bác sĩ Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu, nhận định đây là trường hợp đáng tiếc nhưng không hiếm gặp. "Virus dại có thể ủ bệnh nhiều tuần đến vài tháng. Khi các triệu chứng khởi phát, gần như không còn khả năng điều trị", ông cho biết.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 59.000 ca tử vong do bệnh dại, trong đó châu Á chiếm gần 60% và châu Phi 36%. Ở Việt Nam, bệnh dại vẫn lưu hành rộng, trung bình mỗi năm khiến khoảng 75 người tử vong và hàng trăm nghìn người phải tiêm dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Virus dại tồn tại trong nước bọt động vật mắc bệnh, xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, vết xước hoặc niêm mạc. Khi vào thần kinh trung ương, virus sinh sôi nhanh, lan theo dây thần kinh đến tuyến nước bọt và gây tổn thương não, khiến người bệnh xuất hiện triệu chứng đặc trưng như sợ nước, co giật, liệt; tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Bệnh dại có thể phòng ngừa nhờ tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại. Huyết thanh giúp trung hòa virus tức thì, trong khi vaccine tạo miễn dịch lâu dài. Người dân khi bị chó, mèo cắn cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước ít nhất 15 phút, sát trùng bằng cồn 70% hoặc dung dịch khử khuẩn, sau đó đến cơ sở y tế để tiêm vaccine sớm và đủ liều. Không tự chữa, đắp lá hay nhờ thầy lang điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo người nuôi phải tiêm phòng định kỳ cho chó, mèo, không thả rông và rọ mõm khi đưa ra nơi công cộng. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn bệnh dại lây lan trong cộng đồng.

Thúy Quỳnh