Mặc áo dài màu gì để trẻ và tôn da dịp Tết?

Nhiều chị em chọn áo dài đỏ, vàng rực rỡ để cầu may nhưng vô tình khiến da bị xỉn màu. Chuyên gia gợi ý các gam lạnh giúp gương mặt trông sáng và trẻ hơn.

Vì sao màu nổi lại "dìm" da?

Phần đông người Việt sở hữu làn da có sắc tố (undertone) ngả vàng hoặc xanh olive. Đặc điểm này khiến da rất nhạy cảm với hiện tượng "hắt sáng" từ trang phục.

Theo chuyên gia màu sắc Hương Giang, Viện nghiên cứu Sắc Việt, dựa trên dữ liệu nghiên cứu từ 3.000 trường hợp, các gam màu nóng mạnh như đỏ tươi, cam hay vàng chanh thường tạo ra hiệu ứng phản chiếu ngược. Ánh màu từ vải sẽ cộng hưởng làm tăng sắc vàng hoặc đỏ vốn có trên mặt, khiến da trông sạm đi, các khuyết điểm như quầng thâm lộ rõ hơn. Đây là lý do nhiều người mặc áo dài đỏ chụp ảnh thực tế lại kém tươi tắn hơn tưởng tượng.

Đây được xem là những gam màu tệ nhất với màu da của người Việt. Ảnh: Áo dài Vân Nhã

Gam màu lạnh giúp "hack" tuổi

Ngược lại, những gam màu giúp da người Việt trông sáng và sang trọng hơn thường là tông nhạt, dịu và có sắc lạnh như hồng phấn, hồng đào lạnh, tím lavender hay tím lilac.

Ưu điểm của nhóm màu này là khả năng trung hòa sắc vàng đặc trưng trên da. Kết quả là gương mặt trông mềm mại, trẻ trung và có độ "trong" tự nhiên. Về mặt thẩm mỹ, nếu hồng tượng trưng cho sự nữ tính thì tím nhạt (lilac) mang lại nét thanh lịch, nền nã đúng chất Á Đông.

Những gam màu tôn da người Việt. Ảnh: Áo dài Vân Nhã

Cách mặc màu đỏ mà không bị già

Nếu vẫn yêu thích màu đỏ cho dịp Tết, bạn không cần từ bỏ hoàn toàn mà chỉ cần điều chỉnh sắc độ và cách phối:

Chọn đỏ trầm: Thay vì đỏ cờ hay đỏ tươi, hãy chọn đỏ đô, đỏ rượu vang (bordeaux), đỏ gạch. Những sắc đỏ trầm hoặc pha tím này giảm độ phản quang, tạo cảm giác sang trọng.

Thủ thuật "xa mặt": Nếu buộc phải mặc áo màu quá chói, hãy dùng khăn lụa, vòng cổ ngọc trai hoặc thiết kế cổ áo màu nhạt để tạo khoảng cách, ngăn ánh sắc hắt trực tiếp lên khuôn mặt.

Trang điểm: Sử dụng kem nền tông trung tính thiên hồng, má hồng màu lạnh và son đỏ lạnh để cân bằng lại sắc da.

Lưu ý chất liệu và phối màu theo độ tuổi

Chất liệu cũng quyết định độ sáng của da. Với người Việt, các bề mặt mờ, tán xạ ánh sáng nhẹ như lụa tơ tằm, gấm mờ, nhung sẽ "nịnh da" hơn vải lụa bóng (satin) - loại vải dễ làm lộ nhược điểm.

Chuyên gia gợi ý công thức chọn màu theo độ tuổi:

Người trẻ: Ưu tiên hồng phấn, tím lilac, xanh lavender để tạo sự trong trẻo, tươi mới. Có thể phối áo tím với quần xanh lam hoặc áo hồng với quần đỏ đô để không bị nhạt nhòa.

Phụ nữ U40-U50: Chọn hồng vỏ đỗ (hồng đất), tím mận, đỏ rượu vang. Các màu này vừa tôn da vừa che khuyết điểm cơ thể khéo léo.

Phụ nữ trên 50 tuổi: Phù hợp với tím than, đỏ đô lạnh, xanh ngọc trầm, giúp tạo vẻ quý phái và làm sáng gương mặt.

Phan Dương