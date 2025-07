Mắc 3 bệnh tình dục sau anal sex

TP HCMChàng trai 25 tuổi quan hệ qua hậu môn (anal sex) với bạn trai quen qua ứng dụng hẹn hò, không dùng bao cao su, mắc cùng lúc sùi mào gà, lậu và chlamydia.

Ngày 13/7, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân đến khám vì ngứa hậu môn, sưng đau nhẹ vùng trực tràng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiễm HPV type 6 gây sùi mào gà quanh hậu môn, dương tính với lậu và chlamydia tại vùng trực tràng.

May mắn, các kiểm tra HIV, viêm gan siêu vi B, C đều âm tính, được chỉ định điều trị dự phòng PEP để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Bệnh nhân được tư vấn sử dụng bao cao su đúng cách, tiêm phòng HPV và xét nghiệm định kỳ mỗi 6 tháng.

Theo bác sĩ Duy, quan hệ qua hậu môn là con đường có nguy cơ cao nhất lây truyền HIV và các bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt nếu không dùng bao cao su. Một nghiên cứu công bố trên The New England Journal of Medicine, nguy cơ lây HIV từ người mang virus khi quan hệ hậu môn cao gấp 18 lần so với đường âm đạo. Đường quan hệ này còn làm tăng nguy cơ mắc giang mai, lậu, Chlamydia, viêm gan B, C, sùi mào gà và ung thư hậu môn do nhiễm HPV...

Nguyên nhân tăng nguy cơ nhiễm bệnh khi quan hệ qua hậu môn là do niêm mạc trực tràng mỏng, dễ rách, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập. Hậu môn không có chất bôi trơn tự nhiên như âm đạo, tăng nguy cơ tổn thương mô, dễ chảy máu mà không nhận biết.

Bác sĩ khuyến cáo sử dụng bao cao su khi quan hệ hậu môn cho cả hai người. Không dùng chung đồ chơi tình dục nếu không khử trùng. Tránh quan hệ nếu có vết thương, trĩ đang viêm. Xét nghiệm đầy đủ HIV, giang mai, viêm gan, HPV mỗi 3-6 tháng nếu có nguy cơ. Tiêm vắc xin ngừa HPV, HBV trước tuổi 45 (tối ưu nhất ở 9-26 tuổi).

Lê Phương