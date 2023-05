Ma túy giấu trong máy lọc không khí chuyển từ Đức về Việt Nam

7 kg ma túy tổng hợp MDMA được cất giấu trong máy lọc không khí rồi chuyển qua đường hàng không từ Berlin về Việt Nam.

Cục Hải quan Hà Nội cho biết sự việc được phát giác hôm 11/5 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. 7 kg viên nén ma túy được giấu tinh vi trong máy lọc không khí, gửi từ Berlin, Đức.

Theo hải quan, thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, ma túy giấu sâu trong lốc máy để được che chắn bởi nhiều lớp màng lọc, gây khó cho công tác soi chiếu.

Ma túy ngụy trang trong máy lọc chuyển từ Đức về Việt Nam Ma túy giấu trong máy lọc không khí. Video: Thu Hương

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho hay, từ tháng 1 đến tháng 4, lượng ma túy vận chuyển qua đường hàng không bị thu giữ "lớn hơn số lượng của 5 năm qua cộng lại". Chủ mưu các đường dây đa số là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, sau đó móc nối với tội phạm trong nước để vận chuyển. Tội phạm đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy.

Mới đây nhất, sáng 16/3, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine trong valy hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay từ Pháp về. Những người này khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng chứ không biết bên trong có ma túy. 4 người sau đó được trả tự do.

Ngày 11/5, trong thư khen Công an TP HCM và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Bộ Công an cho hay, Công an TP HCM đã thực hiện hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc điều tra, truy xét nhiều đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Đặc biệt là sự việc ngày 16/3 tại Tân Sơn Nhất.

Kết quả, Công an TP HCM đã khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Quá trình điều tra, gần 50 kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng đã bị thu giữ.

Phạm Dự