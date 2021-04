'Ma tuý dồn về TP HCM'

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, quãng đường vận chuyển ma tuý từ biên giới đến TP HCM ngắn nên tội phạm chọn làm nơi tập kết "hàng", trung chuyển đi nơi khác.

Nhận định được thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), đưa ra tại buổi sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về giải quyết tình hình phức tạp của tội phạm ma túy tại TP HCM và các tuyến biên giới, sáng 13/4.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, tại hội nghị sáng 13/4. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo tướng Viện, tội phạm ma túy tại phía Nam diễn biến phức tạp nhất ở địa bàn TP HCM và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ma tuý được vận chuyển theo 3 tuyến chính vào nội địa: từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) qua biên giới Tây Nam vào các tỉnh phía Nam; từ Tam Giác Vàng qua Lào vào các tỉnh Bắc miền Trung, đưa đi phía Bắc và sau đó mang ngược vào Sài Gòn tiêu thụ; hoặc từ Campuchia vào các tỉnh Tây Nguyên...

"Sau khi đổ dồn về TP HCM, ma tuý được thay bao bì tiếng Campuchia nhằm tạo khan hiếm giả, đẩy giá. Từ đây, phần lớn ma tuý được vận chuyển bằng đường biển, bưu điện và hàng không đi nước thứ 3 tiêu thụ. Trong đó hàng không nổi lên tuyến đi các nước Đông Âu", thiếu tướng Viện cho biết.

Ma tuý từ Tam Giác Vàng được đưa đến TP HCM. Đồ hoạ: Hoàng Khánh.

Những ông trùm không trực tiếp ra mặt, mà chỉ đạo việc giao nhận ma túy từ xa bằng những phần mềm chat như Facebook, Zalo, Wechat và dùng tiếng lóng, tín hiệu để trao đổi. Các băng nhóm móc nối xuyên quốc gia, hoạt động kiểu "xã hội đen", trang bị vũ khí "nóng" sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện... nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Các băng nhóm hoạt động với thủ đoạn "vô cùng tinh vi, xảo quyệt", giấu ma túy trong thực phẩm, ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ôtô cũ, trong ruột khối đá granite... Hay mới đây cảnh sát còn phát hiện ma túy được vận chuyển bằng ôtô có logo giả danh Đài Truyền hình Việt Nam.

Trước tình hình này, C04 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 486/KH-BCA-C04 ngày 18/11/2020, phối hợp công an 18 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phòng chống và kiểm soát ma túy, gồm: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Qua đó, các nơi đã xác định được 106 tuyến trọng điểm và 169 địa bàn phức tạp; 2.000 nghi can phạm tội về ma túy tại TP HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia...

Ma tuý cảnh sát thu giữ trong một chuyên án. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngoài ra, C04 sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển... để ngăn chặn ma túy từ xa, "kiên quyết không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế".

Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tập trung giải quyết các tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại quán bar, karaoke, vũ trường, các khu chung cư, resort...

Sau 3 tháng triển khai Kế hoạch số 486, các lực lượng đã triệt phá hơn 1.190 vụ án (trong đó có 65 chuyên án), bắt hơn 1.660 nghi can, 16 tội phạm nguy hiểm trốn truy nã. Vật chứng thu giữ là 116.000 viên nén, hơn 590 kg ma tuý tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 3,4 kg cocain, lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn... Ghi nhận thành tích xuất sắc, lãnh đạo Bộ Công an và Cục trưởng C04 đã có thư khen, thưởng "nóng" cho hàng chục tập thể, cá nhân.

Quốc Thắng - Việt Anh