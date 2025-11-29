Ma trận tiền ảo BBI Mall chiếm đoạt 780 tỷ đồng của nhà đầu tư

Hà NộiVới miếng mồi lợi nhuận 180% mỗi năm và lý luận "luật chưa công nhận nhưng không cấm tiền ảo", ông chủ BBI Mall lừa được 780 tỷ đồng dù không kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

Năm 2020, trong một livestream, CEO Công ty BBI Thân Ninh Hoài (41 tuổi, tên khai sinh Thân Văn Thoại) xuất hiện như một doanh nhân thành đạt, liên tục khẳng định "làm đúng pháp luật, đúng chính sách nhà nước". Theo cáo buộc, đây là phần mở màn của ma trận tạo niềm tin, giúp Thoại và cộng sự che giấu mô hình chiếm đoạt tiền qua ứng dụng BBI Mall.

Vài tháng trước đó, tháng 10/2019, tại lễ sinh nhật 2 năm của công ty tổ chức rầm rộ ở Trung tâm Hội nghị quốc gia, BBI được ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CENGROUP (Shark Hưng), người được giới thiệu là cổ đông chiến lược, đánh giá "đã tạo ra cộng đồng rất mạnh mẽ".

Những hình ảnh sân khấu hoành tráng, sự xuất hiện của người nổi tiếng được BBI sử dụng để củng cố vỏ bọc "doanh nghiệp công nghệ 4.0".

Thương vụ 780 tỷ đồng của BBI Mall 'lùa gà' nhà đầu tư tiền ảo thế nào Thân Văn Thoại nói về tôn chỉ của công ty, tôn trọng pháp luật và về giấy phép kinh doanh của BBI

Trước hàng nghìn "nhà đầu tư", Thoại kể về hành trình khởi nghiệp từ hai nhân viên "là tôi và anh Quốc Anh", tuyên bố BBI "đã vươn ra thế giới". Các phát biểu này, theo VKS, trở thành mảnh ghép quan trọng trong ma hồn trận lôi kéo, khiến nhiều người tin BBI là doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, đang kinh doanh thật.

Thân Ninh Hoài vừa bị VKSND Hà Nội truy tố 2 tội Rửa tiền và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiến hữu của Thoại, Hồ Quốc Anh, chỉ bị truy tố tội danh thứ hai, đang trốn truy nã.

Cùng vụ án, VKS truy tố 13 đồng phạm, trong đó có cả Vũ Phong - đại gia vừa bị phạt 4 năm 6 tháng tù hồi đầu tháng 11 do dùng 10,7 triệu USD đánh bạc tại sòng bạc King Club.

'Siêu ứng dụng' tích điểm - chiếc bẫy được dựng từ đầu

Tại vụ án này, VKS xác định, hành vi của Thoại được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu từ 2018-2020, gắn liền với sự bùng nổ của ứng dụng tiêu dùng tích điểm mang tên BBI Mall, do công ty BBI của Thoại và Quốc Anh sở hữu. Ứng dụng đã bị Bộ Công thương từ chối cấp phép hoạt động và yêu cầu dừng ngay. Nhưng Tổng giám đốc và Chủ tịch BBI vẫn vận hành và rầm rộ quảng bá.

Họ giới thiệu BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời, đưa ra chính sách trả thưởng, khuyến mại khủng dưới dạng tiêu dùng tích điểm, trả thưởng theo mô hình kinh doanh đa cấp để nhiều người tin tưởng sử dụng ứng dụng BBI Mall, chuyển tiền cho Công ty BBI để được hưởng chính sách khuyến mại.

Người dùng cần tải ứng dụng BBI Mall về điện thoại, dùng giấy tờ tùy thân hoặc số điện thoại để đăng nhập, mỗi số điện thoại mở được một tài khoản, mỗi CCCD hoặc CMND mở được 3 tài khoản.

Trên ứng dụng BBI Mall có 7 loại tài khoản nạp tiền, tích thưởng, quy đổi, mua sắm, giao dịch tiền ảo...

Ứng dụng BBI Mall. Ảnh: BBI

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người bán và người mua có thể thực hiện giao dịch mua bán trên ứng dụng BBI Mall. Sau mỗi lần giao dịch người mua được hưởng số điểm thưởng bằng 10 lần giá trị chiết khấu. Người bán được số điểm bằng đúng giá trị chiết khấu chuyển đến tài khoản tích điểm, thông qua nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản của Công ty BBI.

Để nâng hạng và hưởng chiết khấu, lợi nhuận nhiều hơn, BBI đưa ra các chính sách tương tự các vụ lừa đảo đa cấp khác: nạp càng nhiều, lãi càng nhanh, tự động hoàn 0.05%/ngày/số dư tài khoản - tức 180%/năm.

Người dùng sẽ phài nộp 3,5 triệu đồng để mua phần mềm quản lý bán hàng của BBI - riêng phần mềm này, mỗi người được mua không giới hạn, và được thưởng ngay 3,5 triệu điểm vào tài khoản tích điểm.

Ai giới thiệu thành viên mới tham gia cũng được ngay 30% lợi tức và tiếp tục được cộng điểm suốt quá trình tiêu dùng của người được giới thiệu. Đây là kiểu ăn chia theo kim tự tháp phổ biến trong các mô hình kinh doanh đa cấp.

Họ cũng vươn mạng lưới của mình khắp 22 tỉnh thành với 39 đại lý, như các mô hình đa cấp khác, tổ chức sự kiện rầm rộ để hút "con mồi".

Với thủ đoạn này, chỉ trong 18 tháng, Thoại và Quốc Anh đã phát triển được mạng lưới hơn 435.000 tài khoản tham gia ứng dụng BBI Mall, nộp tổng cộng 780 tỷ đồng - tức trung bình mỗi tháng khách "đầu tư" 43 tỷ.

Với tốc độ này, BBI đã chứng tỏ slogan của ông chủ mình từ ngày đầu: nhanh chưa chắc đã đúng.

Số tiền 780 tỷ đồng này được chi chiết khấu, chi hoạt động, chi thưởng hoa hồng doanh số, chi trả cho các đội nhóm, team để phát triển thị trường.

Đến nay, Công ty BBI không còn khả năng chi trả cho khách hàng. Ứng dụng BBI Mall bị dừng hoạt động từ tháng 4/2020.

Cơ quan công tố không xác định được cụ thể số người, do chính sách của BBI cho phép một người mở nhiều tài khoản. Sau khi cơ quan điều tra thông báo tìm bị hại mới có 42 người trình báo nộp 37 tỷ đồng, mới được trả 7 tỷ, còn bị chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra Chủ tịch và Tổng giám đốc BBI thừa nhận để có nguồn tiền thanh khoản chi trả chiết khấu cho nhà đầu tư, phải lôi kéo thêm người tham gia để lấy tiền người sau trả người trước.

Hồ Quốc Anh khai được chi hoa hồng 18,5 tỷ đồng, còn Thoại khẳng định "không được hưởng lợi gì" từ Công ty BBI.

Nhiều người liên quan không bị xử lý

Quá trình quảng bá về ứng dụng này, Công ty BBI bị xác định đã giới thiệu Shark Hưng là "cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp cho Công ty BBI". Tại các cuộc hội nghị hội thảo do công ty tổ chức, ông Hưng quảng bá cho BBI Mall là hình thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.

Ông Hưng còn được Hồ Quốc Anh tặng 2% cổ phần Công ty BBI (tương đương 700 triệu đồng). Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ông Hưng không tham gia điều hành công ty, không tham gia hội đồng quản trị, không biết các hoạt động của công ty trong việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia ứng dụng BBI Mall. Do đó, ông này không bị xử lý.

Hồ Quốc Anh, Chủ tịch công ty BBI, đang trốn truy nã. Ảnh: BBI

Một số cá nhân điều hành các đại lý của BBI tại 22 tỉnh thành, có tham gia quảng cáo, mở hội nghị thu hút người tham gia. Họ phải đặt cọc 175 triệu đồng để trở thành đại lý và được hưởng hoa hồng 3% tiền khách nộp.

Có 4 người điều hành đại lý đã làm việc với cơ quan điều tra, được xác định cũng tham gia đầu tư, không rút được tiền cọc lẫn hoa hồng và tiền gốc, nên không bị xử lý hình sự.

Các nhân viên Công ty BBI làm việc theo chỉ đạo, nhận lương, không tham gia điều hành công ty, cũng không bị truy cứu.

Ngoài ra, tháng 9/2022, sau khi bị tố giác, Thoại còn đưa 44,7 tỷ đồng cho một luật sư để đi "chạy án" nhưng bất thành. Luật sư này đã bị xét xử hồi tháng 3 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau phi vụ ứng dụng BBI Mall, Thoại và Quốc Anh thực hiện thêm dự án đầu tư tiền ảo CBP, huy động các bị hại mở 1,2 triệu tài khoản, giúp Thoại thu hơn 600 tỷ đồng, qua đó rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

Hải Thư