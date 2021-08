‘Ma trận 4’ ra mắt với tên đầy đủ

Warner Bros công bố tên đầy đủ dự án bom tấn “Ma trận 4” và giới thiệu trailer đầu tiên.

Ngày 24/8, trong sự kiện CinemaCon ở Las Vegas, hãng cho biết phim tên The Matrix: Resurrections (Ma trận: Hồi sinh), phát hành tại rạp và trên HBO Max ngày 22/12. Trailer phim cũng được chiếu dịp này, hé lộ nội dung phim nhưng chưa được phát hành trực tuyến.

Theo EW, trailer mở đầu bằng cảnh Neo (Keanu Reeves) nói chuyện với bác sĩ trị liệu (Neil Patrick Harris) trong tương lai gần ở San Francisco. Giống phần đầu năm 1999, anh có vẻ không nhận thức được thực tại, sử dụng tên cũ trước khi bước vào Ma Trận là Thomas Anderson. Neo hỏi: "Tôi có điên không?", bác sĩ trả lời: "Chúng ta không dùng từ đó ở đây". Sau đó, Neo chào Trinity (Carrie-Anne Moss) trong một quán cà phê, nhưng họ dường như không nhớ gì về nhau. Cô hỏi anh: "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?".

Cảnh phim "The Matrix Revolutions", Keanu Reeves đóng chính. Ảnh: Warner Bros

Cảnh tiếp theo là một loạt viên thuốc xanh tràn vào bồn rửa mặt trên nền nhạc White Rabbit của Jefferson Airplane. Neo nhìn vào gương, thấy mình là một ông già. Một phiên bản Morpheus trẻ tuổi (Yahya Abdul-Mateen II đóng) xuất hiện, đưa Neo viên thuốc đỏ, nói: "Đã đến lúc bay". Sau đó, một phụ nữ tóc xanh bảo Neo muốn biết sự thật thì phải theo cô.

Đoạn cuối trailer là những cảnh hành động. Các nhân vật bay nhảy, nhào lộn, đánh võ karate trong chuyển động chậm vốn là đặc trưng của loạt phim. Neo đánh nhau với Morpheus mới dẫn đến một vụ nổ năng lượng. Kết thúc trailer, Jonathan Groff nói: "Sau nhiều năm ta quay lại nơi tất cả bắt đầu... trở lại Ma trận".

Trước khi trailer được chiếu, hai ngôi sao Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss xuất hiện trong một video ngắn, phát biểu cảm xúc về phần đầu. Keanu Reeves cho biết The Matrix đã thay đổi cuộc đời anh, còn Carrie-Anne Moss không nghĩ cảnh né đạn của cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Thông tin về The Matrix 4 vẫn được giữ kín. Đạo diễn phim là Lana Wachowski, người đồng đạo diễn và biên kịch ba phần đầu Ma trận cùng chị gái Lilly Wachowski. Kịch bản phần bốn do Lana Wachowski viết cùng David Mitchell và Aleksandar Hemon. Dàn diễn viên còn có Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt.

The Matrix là loạt phim hành động, khoa học viễn tưởng gồm ba phần, được xem là tượng đài của thể loại. Nội dung kể về nhân vật Neo (Keanu Reeves) mắc kẹt trong thế giới ảo tên Ma Trận. Phần đầu ra mắt năm 1999, giành bốn giải Oscar 2000 cho hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Hai phần tiếp theo The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions đều ra mắt năm 2003 cũng thành công thương mại. Ba phần phim thu trên 1,6 tỷ USD toàn cầu, biến Keanu Reeves thành ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Neo được giải thích về thế giới thật trong "The Matrix" Keanu Reeves trong phần đầu "The Matrix". Video: Warner Bros

Sơn Phước (theo EW)