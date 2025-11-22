Mã Tiểu Dã - chú ngựa hoạt hình 'vừa khóc vừa chạy'

Tranh về chú ngựa Mã Tiểu Dã "vừa khóc vừa chạy" gợi liên tưởng hình ảnh người trẻ cố gắng làm việc trước nhiều áp lực cuộc sống.

Mã Tiểu Dã là nhân vật IP (Intellectual Property Character) do Hoàng Tam Thủy - tác giả người Trung Quốc hoạt động trên mạng xã hội Douyin và Xiaohongshu - sáng tạo. Nhân vật IP là một dạng tài sản trí tuệ có thể phát triển thành thương hiệu, mở rộng sang các hình thức như phim, truyện, đồ lưu niệm hoặc sản phẩm thương mại.

Bức tranh Mã Tiểu Dã "vừa khóc vừa chạy", nhận 132 nghìn lượt thích, 20 nghìn lượt chia sẻ trên nền tảng Douyin. Ảnh: Douyin Huang Sanshui

Tác giả đăng tải những hình minh họa đầu tiên về Mã Tiểu Dã lên các nền tảng vào tháng 7. Nhân vật được xây dựng với ngoại hình nhỏ nhắn, chân ngắn và đôi mắt to, khác hẳn hình tượng "chiến mã" thường thấy trong văn hóa phương Đông. Chú ngựa xuất hiện trong những bối cảnh mang tính ẩn dụ về quá trình trưởng thành của một con người. Nổi bật là hình ảnh chú chạy băng băng qua mưa lớn, nước mắt chú hòa vào những vệt mưa, trên đầu là bóng dáng một con ngựa trưởng thành.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho rằng hình ảnh phản chiếu cuộc sống của nhiều người trẻ giữa áp lực học tập, công việc và đời sống cá nhân. Dù mệt mỏi hay tổn thương, họ buộc phải bước tiếp. Một tài khoản viết: "Tiểu Dã khiến tôi liên tưởng đến những người đang trong tình trạng khó khăn. Khi nỗi đau qua đi, ta thành phiên bản mình mong muốn, hoặc giữ lại ít nhất một bài học đáng nhớ".

Biểu cảm của chú thay đổi qua từng khung hình, có lúc mếu máo, nghiến răng cố gắng, có lúc nhắm mắt tận hưởng không khí. Ở một bức tranh, Mã Tiểu Dã đối diện một con sư tử lớn, ánh mắt không lo sợ. Có tấm ảnh chú lao về vạch đích với vẻ quyết tâm, trong khi bị những con ngựa phía sau bám đuổi.

Dưới mỗi bức vẽ, tác giả đính kèm nhiều thông điệp: "Có thể nhỏ bé, yếu đuối, bật khóc nhưng nếu kiên trì thì vẫn có thể tỏa sáng", "Việc tưởng không làm được, biết đâu vừa khóc vừa làm lại được".

Tranh minh họa Mã Tiểu Dã đối đầu sư tử. Ảnh: Douyin Huang Sanshui

Hình ảnh Mã Tiểu Dã nhanh chóng lan sang nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tài khoản Evie Evelyn bình luận: "Tôi đồng điệu với Mã Tiểu Dã, bởi ta chẳng cần to lớn mới dám chạy về đích". Khán giả Linh Phạm viết: "Chiến mã huyền thoại nào cũng từng là chú ngựa nhỏ bé. Không ai sinh ra đã là người xuất chúng, chỉ cần bạn luôn nỗ lực, dám vượt qua mặc cảm, tự ti mà tiến lên phía trước".

Nhận thấy sức hút của nhân vật, studio hoạt hình Sun Wolf (Việt Nam) cho biết hợp tác họa sĩ Hoàng Tam Thủy để đại diện bản quyền của Mã Tiểu Dã trong nước. Ông Leo Tuấn Đinh - sáng lập studio - nhận định sức lan tỏa của Mã Tiểu Dã xuất phát từ việc hình ảnh "đánh thức" tâm lý của nhiều người trẻ đang xoay xở giữa cuộc sống bộn bề. So với nhiều IP hiện thịnh hành tại Trung Quốc và châu Á vốn thiên về vui tươi hoặc hài hước, Mã Tiểu Dã mang đến làn gió mới nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu.

Tác giả Hoàng Tam Thủy. Ảnh: Sun Wolf Studio

Đại diện đơn vị mua bản quyền nhân vật tại Việt Nam cho biết giả Hoàng Tam Thủy tên thật là Hoàng Tân Khiết, 32 tuổi, quê tại Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Còn theo Sohu, tác giả sống kín tiếng, không chia sẻ về đời tư và chỉ xuất hiện qua các tài khoản sáng tạo trên mạng xã hội. Trước khi gây chú ý với nhân vật Mã Tiểu Dã, Hoàng Tam Thủy được cộng đồng thiết kế biết đến qua loạt minh họa các logo xe hơi. Trong bộ tranh này, anh khai thác lối chơi chữ tiếng Hoa để diễn giải tên thương hiệu theo hướng hài hước.

Quế Chi