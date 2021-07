'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' làm mẫu

Mai Davika là "nàng thơ" cho bộ sưu tập "Ouverture of something that never ended" của nhà mốt Gucci. Trên Twitter, Instagram, nhiều khán giả khen diễn viên toát lên vẻ sang trọng, sành điệu. Cô nhận hơn 265.000 lượt thích khi diện áo tay dài lấp lánh, quần kẻ ô, mang túi xách kiểu dáng cổ điển. Trang phục thích hợp với những ngày cuối thu, đầu đồng.