Mã nguồn mở VIA Vietnam Autonomous

Điểm mới: Tạo một mã nguồn mở chi phí thấp, dễ dàng học bằng mô phỏng, tạo một nền tảng tạo ra sản phẩm robot tự hành trong tương lai từ cộng đồng. Mã nguồn mở bằng tiếng Việt, giúp lan tỏa AI khắp cộng đồng học sinh tại Việt Nam.

Vietnam Autonomous là một dự án nguồn mở được khởi xướng bởi Maker Việt nhằm tạo ra một nền tảng mở về xe tự hành để học sinh, sinh viên và những người đam mê công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra chiếc xe tự hành in 3D cho riêng mình, phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Dự án này gồm 4 phần chính:

VIA Hardware: Các phiên bản bộ mạch phát triển với đầy đủ khối vi điều khiển nhúng, khối giao tiếp và khối công suất phục vụ cho mục đích điều khiển phần cứng cho robot và xe tự hành với tính thực dụng cao và chi phí thấp nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi phát triển và đóng gói các phiên bản bộ kit robot và xe tự hành nguồn mở, với các cấu kiện cơ khí, động cơ... để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khác nhau. Phần cứng của VIA được thiết kế tối ưu về chi phí và tính phổ biến của các thành phần để mọi người đều có thể tiếp cận.

VIA Community: Xây dựng các dự án cộng đồng trên nền tảng VIA. VIA Community sẽ tập trung xây dựng các tài liệu, khóa học mở, dự án mẫu cho tất cả mọi người có thể tiếp cận và làm quen với các công nghệ về điện tử, lập trình, robotics và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, VIA Community cũng tìm kiếm và tập hợp các nguồn lực để đưa sản phẩm VIA tới các đối tượng người dùng phù hợp, hỗ trợ người dùng trong phát triển các sản phẩm công nghệ của họ.

VIA Dataset: Bộ dữ liệu mở cho xe tự hành. Dựa trên mô hình xe tự hành đã xây dựng, cộng đồng sẽ đóng góp xây dựng các bộ dữ liệu để phát triển xe tự hành. Dữ liệu luôn là một yếu tố quyết định khi phát triển các thuật toán và mô hình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Vì thế, bộ dữ liệu này sẽ là một tài nguyên quý giá cho những người mới học AI, đặc biệt trong lĩnh vực xe tự hành.

VIA Simulator: Bên cạnh module xe in 3D, dự án VIA còn cung cấp một giả lập xe tự hành với tiêu chí nhẹ, nhanh, dễ dàng thiết kế và sử dụng các bản đồ cho xe tự hành. Dựa trên giả lập này, chúng ta sẽ thử nghiệm các thuật toán về nhận dạng đường, biển báo, vật cản và điều khiển xe trước khi đưa lên các mô hình thực tế.

Video minh họa là sản phẩm do học sinh cấp 3 tạo ra dựa vào mã nguồn mở VIA: