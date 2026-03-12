Mã định danh điện tử thúc đẩy minh bạch thị trường địa ốc

Việc cấp mã định danh cho từng bất động sản từ ngày 1/3 đánh dấu bước chuyển của thị trường sang giai đoạn quản lý bằng dữ liệu, đồng thời nâng cao tính minh bạch và pháp lý của dự án.

Theo Nghị định 357, cơ quan chức năng sẽ cấp mã số riêng cho mỗi căn nhà, công trình hoặc phần diện tích sàn xây dựng và tích hợp vào hệ thống dữ liệu chung. Cơ chế này giúp Nhà nước thống nhất thông tin và truy xuất hồ sơ nhanh hơn. Người mua cũng có thêm cơ sở để kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản.

Chính sách định danh được xem là bước bổ sung trong lộ trình hoàn thiện khung pháp luật cùng Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ tháng 8/2024. Hệ thống quy định mới định hướng hoạt động địa ốc dựa trên dữ liệu và mức độ tuân thủ thay cho cách tăng trưởng nóng trước đây.

Ở góc độ đầu tư, theo nhà phát triển bất động sản Gamuda Land, thay đổi pháp lý sẽ thúc đẩy quá trình sàng lọc. Những sản phẩm thiếu hồ sơ hoàn chỉnh hoặc chậm tiến độ khó tiếp cận khách hàng, còn những khu được quy hoạch bài bản và triển khai đúng cam kết dần chiếm ưu thế.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư, nhà phố, đất nền... tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Song song yếu tố pháp lý, nguồn cung tại khu vực trung tâm các đô thị lớn ngày càng hạn chế. Giá đất cao, áp lực hạ tầng và quỹ đất thu hẹp khiến nhiều chủ đầu tư dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị vệ tinh - nơi còn dư địa phát triển và kết nối hạ tầng liên vùng tốt hơn.

Làn sóng dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm TP HCM diễn ra rõ nét thời gian qua. Trong đó, khu vực Bình Dương trở thành điểm đến nhờ nền tảng công nghiệp phát triển và khả năng thu hút chuyên gia, người lao động đến sinh sống, làm việc.

Phối cảnh dự án Artisan Park - nằm trên giao điểm kết nối của ba tuyến đường lớn Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu, thuận tiện liên thông đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các đô thị lân cận. Ảnh: Gamuda Land

Sau quá trình điều chỉnh địa giới và tăng cường liên kết vùng, địa phương này ngày càng củng cố vai trò cửa ngõ kết nối với trung tâm TP HCM. Dân số cơ học gia tăng kéo theo nhu cầu về các không gian đa chức năng, có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Artisan Park do Gamuda Land phát triển được triển khai tại khu vực kết nối các trục giao thông chính của địa phương và trung tâm TP HCM. Chủ đầu tư hoàn thành tiến độ đợt đầu vào quý IV/2025. Dự án định hướng theo mô hình thương phố tích hợp, trong đó Wow Town là điểm nhấn, mang đến trải nghiệm mới trong giao thương và kết nối cộng đồng.

Artisan Park được phát triển theo mô hình phố thương mại ngoài trời, liền kề lối đi bộ, hình thành trải nghiệm "walk and shop" thuận tiện, kết nối giữa hoạt động kinh doanh và đời sống cư dân. Ảnh: Gamuda Land

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tích hợp chuỗi tiện ích đa dạng gồm phố mua sắm, phố đi bộ Alfresco, công viên cộng đồng, vườn nội khu và bãi cỏ Miyawaki... tạo không gian giao lưu gần gũi thiên nhiên.

Các hạng mục khác như khu vực vận động với sân thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em hay hệ thống hạ tầng hiện đại với bãi đỗ ôtô, xe máy và trạm sạc cho xe điện.. cũng được đầu tư bài bản.

Đại diện Gamuda Land cho biết, việc phát triển mô hình tích hợp là bước đi nhằm thích ứng với bối cảnh thị trường đang thay đổi. Theo đơn vị này, khi mỗi bất động sản được cấp mã định danh và quản lý trên nền tảng dữ liệu số, các yếu tố như pháp lý rõ ràng, tiến độ minh bạch và khả năng khai thác thực tế trở thành tiêu chí quan trọng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của dự án.

Song Anh