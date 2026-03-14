M.Homes Holdings vận hành khu thiết chế Công đoàn Hà Nam

M.Homes Holdings hợp tác Ban quản lý dự án Công đoàn thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành khu thiết chế Công đoàn Hà Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường sống cho công nhân.

Lễ ký kết diễn ra ngày 13/3 tại Khu thiết chế Công đoàn Hà Nam thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn II (Ninh Bình). Trước đó, hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác, phạm vi dịch vụ và phương án tổ chức vận hành tại dự án.

Khu thiết chế Công đoàn Hà Nam được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, văn hóa và đời sống tinh thần cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực. Công trình gồm khu nhà ở, các tiện ích dịch vụ, khu sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Lợi (hàng trên bên trái), Phó trưởng ban ban quản lý dự án Công đoàn và ông Ngô Quốc Hưng - Tổng giám đốc công ty M.Homes Holdings tại lễ ký kết. Ảnh: .Homes

Theo đại diện Ban quản lý dự án Công đoàn, để các công trình thiết chế hoạt động hiệu quả và bền vững, công tác quản lý vận hành đóng vai trò quan trọng. Việc lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ giúp hệ thống hạ tầng vận hành ổn định, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Trong khi đó, M.Homes Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản và phát triển dịch vụ đô thị. Đơn vị được kỳ vọng tham gia tổ chức vận hành các hạng mục hạ tầng, dịch vụ tại khu thiết chế, đồng thời hỗ trợ xây dựng môi trường sinh hoạt ổn định cho người lao động.

Ông Ngô Quốc Hưng, Tổng giám đốc công ty M.Homes Holdings (thứ 3 từ bên phải) nhận hoa từ đại diện Ban quản lý dự án Công đoàn. Ảnh: M.Homes

Tại lễ ký kết, ông Ngô Quốc Hưng, Tổng giám đốc M.Homes Holdings, cho biết, doanh nghiệp sẽ triển khai các quy trình quản lý vận hành theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng yếu tố an toàn, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của khu nhà ở dành cho công nhân.

Theo ông, các khu thiết chế công đoàn không chỉ là hạ tầng phục vụ sinh hoạt mà còn góp phần đảm bảo điều kiện sống cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Do đó, đơn vị vận hành cần duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để tổ chức các hoạt động cộng đồng cho cư dân.

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là một hợp đồng dịch vụ thông thường mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. M.Homes Holdings sẽ huy động đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, áp dụng quy trình quản lý vận hành hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng của dự án", ông Hưng chia sẻ.

Giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến áp dụng các giải pháp quản lý hạ tầng theo hướng ứng dụng công nghệ, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm sinh hoạt tại khu nhà ở công nhân.

Đại diện Ban quản lý dự án Công đoàn cho rằng, việc hợp tác với đơn vị vận hành chuyên nghiệp là bước cần thiết nhằm đảm bảo các công trình thiết chế phát huy hiệu quả theo mục tiêu ban đầu. Ngoài việc quản lý cơ sở vật chất, đơn vị vận hành còn tham gia xây dựng môi trường sống an toàn và trật tự cho cư dân.

Trong bối cảnh các khu công nghiệp phát triển nhanh, số lượng công nhân tăng, nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ đi kèm cũng ngày càng lớn. Các khu thiết chế công đoàn được xem là một trong những mô hình góp phần giải quyết bài toán an sinh cho người lao động.

Việc ký kết hợp tác giữa Ban quản lý dự án Công đoàn và M.Homes Holdings được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả khai thác công trình, đồng thời tạo cơ sở để hoàn thiện mô hình quản lý vận hành đối với các dự án tương tự trong thời gian tới.

Dũng Lê