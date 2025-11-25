LynkiD hợp tác Trung tâm RAR thí điểm giải pháp định danh điện tử

LynkiD ký hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (RAR), Bộ Công an, thí điểm các giải pháp định danh điện tử, nâng cao trải nghiệm khách hàng, ngày 24/11.

Theo đại diện doanh nghiệp, để được lựa chọn ký kết với Trung tâm RAR, LynkiD đã chuẩn bị trước gần 12 tháng nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về công nghệ, quy trình vận hành và tiêu chuẩn an ninh an toàn thông tin.

Đại diện hai đơn vị nhận hoa chúc mừng. Ảnh: LynkiD

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, cho biết hợp tác với Trung tâm RAR giúp doanh nghiệp hoàn thiện các nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, hướng tới cung cấp dịch vụ minh bạch, thuận tiện và hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng đầu ra.

"Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu là định hướng phát triển cốt lõi của LynkiD, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng các giải pháp được thí điểm sẽ góp phần hình thành những chuẩn mực mới cho thị trường, hướng tới môi trường số an toàn và hiệu quả hơn", bà Uyên chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, cho biết hợp tác giữa hai bên là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển dữ liệu và kinh tế số, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

"Với sự quyết tâm của Trung tâm RAR cùng năng lực công nghệ và hệ sinh thái của LynkiD, tôi tin hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và tạo ra những giải pháp mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội", ông Phú chia sẻ.

Sự kiện được đánh giá là bước tiến trong ứng dụng công nghệ số và mô hình phối hợp công - tư, đặc biệt trong nghiên cứu và thí điểm các giải pháp định danh điện tử, xác thực khách hàng và chữ ký số.

Đại diện hai đơn vị tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: LynkiD

LynkiD hiện vận hành nền tảng tích điểm - đổi trải nghiệm, cho phép người dùng quản lý điểm thưởng từ nhiều chương trình trên một ứng dụng. Nền tảng đang liên kết hơn 8 triệu tài khoản và 1.300 thương hiệu đối tác trên cả kênh online và offline. Người dùng có thể tích lũy và quy đổi điểm khi mua sắm, ăn uống, du lịch hay giải trí, đồng thời được gợi ý ưu đãi theo thói quen tiêu dùng.

Doanh nghiệp cũng phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng blockchain trong xác thực và tối ưu vận hành. Những nền tảng này là cơ sở để LynkiD tham gia các dự án yêu cầu mức độ tin cậy cao và từng giúp đơn vị nhận các ghi nhận như Giải Vàng "Make in Vietnam 2024", danh hiệu "Doanh nghiệp đầu tàu Blockchain - Web3" của Vinasa và giải thưởng "Giải pháp gắn kết khách hàng của năm" do Asian Business Review trao tặng tại Singapore.

Minh Ngọc