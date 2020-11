Ca sĩ chuyển giới Lynk Lee hóa thành đàn anh Quang Linh, trình diễn "Tóc em đuôi gà" trong tập đầu "Gương mặt thân quen", tối 21/11.

Cô mặc bộ áo dài, dán thêm mí mắt để có nét tương đồng với Quang Linh. Ca sĩ trình bày bản hit thập niên 1990 với phong cách sôi động cùng vũ đoàn. Không chỉ bắt chước cách nhả chữ, luyến láy của đàn anh, cô thể hiện điệu bộ ngượng nghịu khi bị nhóm nữ sinh trêu chọc - như một cảnh trong MV gốc.

Lynk Lee hóa thân Quang Linh Lynk Lee hóa thân Quang Linh với tiết mục "Tóc em đuôi gà" (sáng tác: Thế Hiển). Video: Golden Communication.

Giám khảo Mỹ Linh nhận xét tiết mục của Lynk Lee chỉ giống đôi chút ở phần hát. Theo chị, cử chỉ, phong thái của thí sinh chưa đạt do cô có ngoại hình mảnh mai, khác dáng người của Quang Linh. Chị cũng chỉ ra khi hát, nam ca sĩ thường phát âm to rõ các vần "a", "i" - điều Lynk Lee chưa làm được. Ngược lại, chồng Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân - khen cô có tiết mục tốt về nghe lẫn nhìn. Cuối đêm thi, Lynk Lee xếp thứ năm trong bảy thí sinh.

Ca sĩ Phạm Việt Thắng đạt giải nhất tuần đầu tiên với tiết mục (Everything I do), I do it for you khi hóa thành danh ca Bryan Adam. Các vị trí kế tiếp lần lượt là thí sinh Thái Sơn (Michael Jackson), Long Chun (Tuấn Hưng), Phạm Lịch (Như Quỳnh), Cara Phương (Cẩm Ly), Hải Đăng Doo (Hà Anh Tuấn).

Lynk Lee tham gia game show sau khi công khai chuyển giới. Ảnh: Thanh Huy.

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988, nổi lên nhờ những ca khúc về đề tài học đường như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... Sau khi công khai chuyển giới năm 2019, ca sĩ đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh.

Gương mặt thân quen là game show từ Tây Ban Nha, tên gốc là Your face sounds familiar, đến nay kéo dài được tám mùa. Chương trình bắt đầu từ năm 2013, với các giám khảo là nghệ sĩ hài Hoài Linh, nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Mỹ Linh. Mỗi tuần, sáu người chơi hóa trang thành một nghệ sĩ Việt Nam hoặc nước ngoài theo lựa chọn ngẫu nhiên và biểu diễn. Qua các mùa, cuộc thi tìm ra quán quân: Khởi My, Hoài Lâm, Thanh Duy, Bạch Công Khanh, Jun Phạm, Duy Khánh, Nhật Thủy.

Tam Kỳ