Lynk & Co giảm giá xe hàng chục triệu tháng 4

Hãng xe Trung Quốc khuyến mãi tất cả sản phẩm bằng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cạnh tranh các đối thủ Nhật, Hàn.

Nhờ có khuyến mãi này, những mẫu xe Lynk & Co như 06, 01, 05, 03+ và 09 có chi phí lăn bánh giảm hàng chục triệu đồng trong tháng 4. Mức giảm cụ thể như sau:

Mẫu xe Lynk & Co Giá bán Mức giảm 06 729 36-43 01 999 49-59 05 1.599 79-95 03+ 1.899 94-113 09 2.199 109-131

* Đơn vị: triệu đồng, mức lệ phí trước bạ 10-12% tùy địa phương

Ưu đãi lệ phí trước bạ cũng có thể xem là một hình thức giảm giá bởi nằm trong chi phí chung để hoàn tất lăn bánh một mẫu xe. Thay vì giảm giá trực tiếp vào giá bán, nhiều hãng sử dụng hình thức này để kích cầu, tránh ảnh hưởng đến yếu tố thương hiệu trong kinh doanh.

Lynk & Co 01 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Trước Lynk & Co, các hãng như Honda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai... cũng giảm giá cho nhiều dòng xe bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ, mức phổ biến là 50%. Với những dòng xe có năm sản xuất 2024 hay 2023, mức hỗ trợ có thể tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập thị trường cuối 2023, nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co giảm giá đồng loạt cho tất cả sản phẩm, từ gầm thấp đến gầm cao. Tất cả xe của hãng này hiện đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lynk & Co 06 là chiếc CUV cỡ B, cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross. 01 ở nhóm CUV cỡ C, đối đầu với những cái tên như Mazda CX-5, Honda CR-V. Lynk & Co 05 là bản coupe của 01.

09 là mẫu xe lớn và đắt nhất của Lynk & Co tại Việt Nam, định vị cỡ E, nơi có các đối thủ như Hyundai Palisade, Ford Explorer. Trong khi 03+ là chiếc sedan cỡ C hiệu suất cao, hướng đến đối thủ chính Honda Civic Type R.

Lynk & Co không công bố số liệu bán hàng tại Việt Nam. Phân phối hãng xe Trung Quốc này là GreenLynk Automotives, công ty thuộc Tasco.

Phạm Trung