Lynk & Co: giá xe 08 EM-P đã gồm ưu đãi thuế hybrid

Lynk & Co 08 EM-P thuộc nhóm PHEV đủ điều kiện hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, đã được nhà phân phối tính vào giá bán 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng của hai phiên bản.

Từ ngày 1/1/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe hybrid được áp dụng tại Việt Nam, bao gồm cả xe HEV (hybrid tự sạc điện). Thông tin trên khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc thời điểm mua xe, bởi về mặt lý thuyết, giảm thuế TTĐB là cơ sở để các hãng giảm giá bán các mẫu hybrid, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế TTĐB đã được áp dụng từ trước đó cho các dòng xe PHEV, nay mở rộng ra cho dòng HEV. Để hưởng ưu đãi này, các mẫu HEV tự sạc điện phải đáp ứng một số điều kiện đặt ra, dự kiến được Bộ Xây dựng công bố chi tiết trong năm nay.

Giá bán Lynk & Co 08 EM-P tại Việt Nam đã bao gồm ưu đãi 70% thuế TTĐB. Ảnh: Lynk & Co

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, mẫu SUV 08 EM-P của hãng là PHEV, nên giá bán hiện tại đã bao gồm ưu đãi 70% thuế TTĐB so với xe xăng, dầu. "08 EM-P có hai phiên bản, giá niêm yết lần lượt 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng, sẽ không biến động sau ngày 1/1/2026 bởi ưu đãi đã được nhà phân phối đưa vào giá bán, giúp người mua không cần chờ khi chính sách có hiệu lực", đại diện hãng nói.

Việc đưa ưu đãi thuế vào giá bán sớm giúp Lynk & Co 08 EM-P, cũng như các dòng PHEV có lợi thế cạnh tranh so với các dòng SUV động cơ đốt trong truyền thống, hoặc HEV trong phân khúc. Trong tháng này, Lynk & Co Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí cho một số dòng xe của hãng, giúp người dùng có cơ hội sở hữu xe với chi phí dễ tiếp cận hơn.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc kinh doanh Lynk & Co Việt Nam tại lễ ra mắt 08 EM-P. Ảnh: Lynk & Co

Điểm nhấn trên Lynk & Co 08 EM-P

Lynk & Co 08 EM-P là mẫu SUV mang tầm nhìn của Lynk & Co về tương lai xe điện hóa, nền tảng E-Motive Performance điều phối linh hoạt động cơ đốt trong, hybrid và cả thuần điện trên một chiếc xe.

Tạo hình của 08 E-MP được dẫn dắt bởi Stefan Rosen, Giám đốc thiết kế của Lynk & Co, từng có 18 năm làm việc tại Volvo Cars, thừa hưởng những đường nét từ ý tưởng thiết kế The Next Day concept mới nhất. Ngôn ngữ thiết kế này thể hiện ở những đường cắt dưới thân xe, kéo dài đến phần đuôi tạo sự liền mạch. Mặt ca-lăng kiểu thuần điện, tay nắm cửa ẩn bên hông, trụ C vuốt về phía sau với hiệu ứng "mui bay" mang phong cách SUV coupe hạng sang.

Thiết kế nội thất 08 EM-P. Ảnh: Lynk & Co

Nội thất tạo điểm nhấn với màn hình giải trí kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5 K, chống chói, chống bám vân tay, cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và bắt mắt. Thông qua màn hình này, người lái có thể tinh chỉnh gần như toàn bộ chức năng của xe, từ hệ thống giải trí, tiện nghi, cài đặt chế độ lái, chỉnh cửa gió điều hòa, cài đặt mật khẩu... Ở bản cao cấp, xe có dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, ghế bọc da Nappa thiết kế công thái học, tích hợp sưởi ấm, massage, cửa sổ trời toàn cảnh...

Lynk & Co 08 E-MP dùng máy xăng 1.5 tăng áp (137 mã lực, 230 Nm) kết hợp động cơ điện P3 (208 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn tối đa 580 Nm. Pin trang bị loại NCM dung lượng 39,6 kWh – lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện trên thị trường. Hệ dẫn động cầu trước và mô-men xoắn được phân bổ qua hộp số 3DHT (Dedicated Hybrid Transmission) Evo.

Xe có ba chế độ lái EV, Hybrid và Power, khả năng di chuyển thuần điện đến 200 km. Chế độ HEV sử dụng cơ cấu nối tiếp (series hybrid) và song song (parallel hybrid), tự động thích ứng theo thói quen của người dùng, dẫn động bằng môtơ điện, cung cấp năng lượng bởi động cơ xăng trên những quãng di chuyển ngắn và trung bình.

Lynk & Co 08 EM-P đạt xếp hạng an toàn 5 sao Euro NCAP nhờ nền tảng khung gầm CMA Evo và hàng loạt tính năng ADAS, hỗ trợ bởi 5 radar, 10 camera, 12 cảm biến siêu âm nhằm đón đầu và phản ứng trước nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo các chuyên gia, việc nhập khẩu nguyên chiếc 08 EM-P từ Trung Quốc, đi kèm hai phiên bản giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng (đã gồm VAT), thể hiện bước đi bài bản của Lynk & Co trong chiến lược phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Quang Anh