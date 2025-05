Lynk & Co có showroom thứ 15 tại Việt Nam

Showroom mới nhất của Lynk & Co đặt tại TP Vũng Tàu, đánh dấu cột mốc thứ 15 của hãng tại Việt Nam, khai trương hôm 9/5.

Sự kiện khai trương showroom mới nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối của Lynk & Co, khẳng định chiến lược phát triển bền vững của hãng tại Việt Nam. Trong năm nay, hãng này đặt mục tiêu sở hữu 40 showroom trên toàn quốc, trong đó 30 showroom sẽ đi vào hoạt động trong tháng 6.

Vũng Tàu là vị trí được Tasco đánh giá cao ở khu vực phía nam, khi hội tụ các yếu tố như du lịch, công nghiệp, cư dân có mức sống cao, điểm kết nối giữa TP HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Showroom Lynk & Co đặt tại số 203 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P 3, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Lynk & Co

"Khai trương showroom mới tại Vũng Tàu giúp Lynk & Co tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng năng động, có xu hướng tiêu dùng hiện đại, có yêu cầu cao về trải nghiệm thương hiệu", đại diện Tasco Auto, nhà phân phối chính hãng thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam nói. "Sự hiện diện của Lynk & Co sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị, thị trường ôtô tại địa phương, hứa hẹn tạo giá trị kinh tế mới, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại khu vực phía Nam".

Ngoài ý nghĩa là không gian trưng bày xe, Lynk & Co coi mỗi showroom là điểm chạm kết nối cộng đồng, mang đến trải nghiệm và phong cách sống. Theo hãng này, mỗi showroom là một "Co:club", nơi người dùng có thể tham gia những buổi chia sẻ (Co:talk) truyền cảm hứng, khám phá các bộ sưu tập thời trang, phụ kiện (Co:collection), hoặc đồng hành cộng đồng chủ xe trong những chuyến trải nghiệm và hoạt động hội nhóm.

Người dùng tham quan showroom và các dòng xe tại showroom mới. Ảnh: Lynk & Co

Mỗi người dùng sở hữu một chiếc Lynk & Co, họ sẽ trở thành "Co:member", được truy cập vào mạng lưới trải nghiệm toàn cầu. Hãng này kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái mang bản sắc riêng cho chủ sở hữu xe, đến từ các chính sách ưu đãi giá, dịch vụ hỗ trợ, quyền tham gia các sự kiện độc quyền ở các thị trường khác nhau...

Ngoài việc mở rộng hệ thống phân phối, Lynk & Co cũng triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt. Trong tháng này, hãng tung ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng 10 triệu đồng cho khách tham gia chương trình "thu cũ đổi mới", áp dụng trên toàn bộ dòng xe hiện có tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Lynk & Co được phân phối độc quyền bởi Tasco Auto – đối tác chiến lược sở hữu hệ sinh thái 106 showroom và trung tâm dịch vụ khắp cả nước. Tasco Auto công bố, họ đang hợp tác 16 hãng ôtô, nắm giữ 13,7% thị phần phân phối ngành này trong nước.

Khu vực Co:colection tại showroom mới khai trương. Ảnh: Lynk & Co

"Mô hình hợp tác đầu tư trực tiếp này giúp Lynk & Co triển khai trọn vẹn chuỗi dịch vụ, từ mua xe, bảo hiểm, tài chính đến hậu mãi và thu mua xe cũ, đồng thời đảm bảo kiểm soát chất lượng và đồng nhất trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống", đại diện hãng nói.

Quang Anh