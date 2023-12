Lynk & Co 09 - SUV hạng sang Trung Quốc giá từ 2,199 tỷ đồng

Mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co trang bị hệ thống truyền động hybrid cấp độ thấp, dẫn động 4 bánh, cùng một loạt tính năng an toàn.

Sau 4 tháng vào Việt Nam, Lynk & Co - thương hiệu con của Geely - giới thiệu sản phẩm đầu tiên thuộc dòng xe gầm cao. 09 cũng là mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu này, đúng theo cách đặt tên theo số thứ tự.

09 sử dụng hệ thống truyền động hybrid cấp độ thấp (mild hybrid) với động cơ xăng 2 lít công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, cùng sự hỗ trợ của pin 48V. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (AWD). Mild-hybrid có thêm một máy phát điện nhỏ, hỗ trợ tăng tốc và khi dừng chờ Start-Stop, không có khả năng hoạt động song song như trên hybrid cấp độ cao.

Chiếc SUV 7 chỗ chia sẻ nền tảng SPA với thế hệ thứ hai của mẫu Volvo XC90. Kết cấu sử dụng thép siêu chịu lực và hợp kim nhôm. Hệ thống treo trước tay đòn kép kết hợp lò xo trụ, treo sau liên kết đa điểm độc lập, kết hợp vật liệu composite gia cố bằng sợi thủy tinh.

Ngoại hình của 09 gây ấn tượng với kiểu đèn pha kiểu hai dải sọc đặc trưng thương hiệu. Hệ thống đèn toàn LED, với đèn pha có 4 chế độ chiếu sáng: thành phố; nông thôn; cao tốc; mưa và sương mù. Đèn hậu 3D dạng các thỏi năng lượng. Hai cặp ống xả kép. Và điểm đặc biệt là gạt mưa phía sau ẩn dưới cánh gió phía nóc xe, thay vì nằm ở phần thấp nhất của kính sau như thông thường.

Chiều dài x rộng x cao của 09 lần lượt là 5.042 x 1.977 x 1.780 mm, với trục cơ sở 2.984 mm. Bộ vành kích thước 20 inch.

Toàn bộ kính xe, kể cả cửa sổ trời toàn cảnh, đều là kính 2 lớp giúp cách âm và cách nhiệt. Tại buổi ra mắt, đại diện hãng cho biết, sản phẩm cũng được bán ở thị trường Trung Đông, nơi thường có nhiệt độ rất cao nên hãng tự tin về độ cách nhiệt của kính xe U9 khi mang đến thị trường Việt Nam.

Nội thất hiện đại với hai màn hình chính: đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vật liệu bọc ghế là da Nappa, xe có sạc không dây, hệ thống 14 loa Bose, và công nghệ khử tiếng ồn thông minh. Phần táp-lô trước mặt hành khách phía trước bọc da mềm kết hợp ốp nhôm.

Lynk & Co 09 trang bị hệ thống cân bằng điện tử thế hệ mới nhất của Bosch. Hệ thống AWD với 4 chế độ lái tiêu chuẩn (Eco, Normal, Sport, Individual) và 4 chế độ lái off-road (tuyết, cát, đá, lầy).

Chiếc SUV 7 chỗ có một loạt hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo phương tiện khác đến gần, hỗ trợ đổ đèo và lên dốc, hay hỗ trợ đỗ xe tự động. Bên cạnh đó là hệ thống camera 360.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 09 bán ra chỉ một phiên bản với mức giá 2,199 tỷ đồng. Nếu so với xe sang, có thể thấy giá này thấp hơn những Volvo XC60, Mercedes GLC. Nhưng kích thước xe ngang với XC90 hay GLE. Nếu so với phân khúc phổ thông, 09 cũng ngang ngửa về kích thước với Hyundai Palisade (1,459-1,589 tỷ) và Ford Explorer (2,399 tỷ). Như vậy 09 đắt hơn đáng kể.

Ngoài 09, nhà nhập khẩu và phân phối Lynk& Co tại Việt Nam là GreenLynk từng công bố kế hoạch bán các mẫu khác gồm 01, 03 và 05. Tất cả số xe này hiện được trưng bày tại showroom ở Hà Nội. Với hai mẫu 01 và 05, hãng chưa công bố kế hoạch cụ thể nhưng đều đã nhận đặt cọc.

Minh Thủy