Sự nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế Lynk & Co 08 tiếp tục được thể hiện bên trong cabin, nơi khu vực trung tâm không có nút bấm vật lý nào hiện diện. Có chăng ở bệ tỳ tay là nút bấm mở, được hãng cách điệu như viên pha lê trang trí, ẩn hiện bên trong là dòng chữ Lynk & Co.

Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,4 inch, tỷ lệ 16:10, độ phân giải 2,5 K (2.560 x 1.600), chống chói, chống bám vân tay, cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và bắt mắt. Thông qua màn hình này, người lái có thể tinh chỉnh gần như toàn bộ chức năng của xe, từ hệ thống giải trí, tiện nghi, cài đặt chế độ lái, chỉnh cửa gió điều hòa, cài đặt mật khẩu và mở hộc găng tay. Thậm chí, đèn hazard cảnh báo nguy hiểm cũng là một icon nằm trong màn hình.

Màn hình trung tâm người lái nhỏ gọn, thiết kế giao diện chữ cũng khá nhỏ, điểm truyền thống trên các mẫu xe của Lynk & Co. Người dùng ôtô truyền thống có thể mất nhiều thời gian để làm quen với cách sử dụng bên trong 08 E-MP, nhưng với người trẻ, yêu công nghệ và khám phá – nhóm khách chủ lực của Lynk & Co, kiểu thiết kế này mang đến cảm hứng riêng, chút thú vị khi khám phá một ngôn ngữ thiết kế mới lạ, đầy tính cấp tiến. Định hướng trẻ trung được tút lại bằng dàn âm thanh do Harman Kardon phát triển, gồm 23 loa, tổng công suất 1.600 W, kết hợp hiệu ứng của dàn đèn viền nội thất Ambient Light tạo không gian sống động bên trong cabin.

Các trang bị khác ở nội thất 08 E-MP có: ghế da Nappa thiết kế công thái học, tích hợp sưởi ấm và massage ở hàng trước; ghế sau ngả đến 33 độ; cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,1 m3; khoang hành lý 545 L và mở rộng đến 1.277 lít; 33 vị trí để đồ; sạc không dây và cổng sạc Type C 60 W… Thông qua ứng dụng cài đặt trên smartphone, chủ xe có thể kết nối và tinh chỉnh nhóm khoảng 30 chức năng.