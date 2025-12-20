Mẫu SUV mang tầm nhìn của Lynk & Co về tương lai xe điện hóa, nền tảng E-Motive Performance điều phối linh hoạt
động cơ đốt trong, hybrid và cả thuần điện trên một chiếc xe.
Trong phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam, Lynk & Co 08 thể hiện “sức mạnh” bằng hàm lượng công nghệ, động cơ, trang bị bên trong cabin và cả trải nghiệm lái. Với đại gia đình Geely, Lynk & Co được đặt ở vị thế “đứa con cưng”, khi trụ sở chính, trung tâm R&D của hãng nằm tại Gothenburg, Thụy Điển, được chia sẻ lượng lớn công nghệ từ Volvo và định hướng phát triển sản phẩm cho thị trường chủ lực là châu Âu.
Nhờ những yếu tố trên, Lynk & Co định vị thương hiệu “New Premium", tạo dấu ấn bằng tính kết nối và dồi dào công nghệ.
Tạo hình của 08 E-MP được dẫn dắt bởi Stefan Rosen, Giám đốc thiết kế của Lynk & Co, từng có 18 năm làm việc tại Volvo Cars, thừa hưởng những đường nét từ ý tưởng thiết kế The Next Day concept mới nhất.
Đại diện hãng này cho biết, ý tưởng về The Next Day lấy cảm hứng từ “nguồn năng lượng của ánh nắng đầu tiên”, gợi chuyển động từ màn đêm sang ngày mới. Trên các mẫu Lynk & Co thế hệ mới, triết lý này thể hiện qua tông màu kim loại ấm, tạo góc nhìn thay đổi theo hiệu ứng ánh sáng. “Các hiệu ứng ánh sáng trên thân xe mô phỏng khoảnh khắc chuyển giao từ đêm sang ngày, phản chiếu môi trường xung quanh”, đại diện hãng nói. “Đây là dạng ‘ánh sáng công nghệ’ mà chúng tôi sử dụng như ngôn ngữ thị giác, đưa tinh thần của The Next Day vào từng chi tiết”.
Ở ngoại thất 08 E-MP, ngôn ngữ thiết kế này thể hiện ở những đường cắt dưới thân xe, kéo dài đến phần đuôi tạo sự liền mạch. Mặt ca-lăng kiểu thuần điện, tay nắm cửa ẩn bên hông, trụ C vuốt về phía sau với hiệu ứng “mui bay” mang phong cách SUV coupe hạng sang. Dải đèn định vị ban ngày đặt cao trên nắp capô, mang nhận diện đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co.
Đèn chiếu sáng công nghệ LED ma trận, gồm 24 điểm LED chiếu xa, 8 LED chiếu gần, cho tầm chiếu sáng đến 179 m và bề rộng vùng sáng tới 25 m. Thậm chí đèn chiếu gần của xe có đến 3 chế độ thông minh, tự động thích ứng với điều kiện trong đô thị, ngoại ô hay trên cao tốc. Đèn hậu tút lại vẻ hút mắt trong bóng đêm với chiều dài tới 1.416 mm, gồm 29 điểm LED với hiệu ứng xi-nhan thác đổ (Waterfall Turn Signals).
Dù tối giản ở bề mặt, nhưng tạo hình kiểu SUV coupe mang đến cho Lynk & Co 08 vẻ hiện đại với 4 cửa kính không viền, độ dày kính 5 mm nhằm đảm bảo khả năng cách âm. Bên hông tạo điểm nhấn với thiết kế vị trí đặt gương chiếu hậu độc đáo và mặt gương tràn viền tối đa, cho tầm quan sát rộng hơn 15% so với gương truyền thống.
Sự nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế Lynk & Co 08 tiếp tục được thể hiện bên trong cabin, nơi khu vực trung tâm không có nút bấm vật lý nào hiện diện. Có chăng ở bệ tỳ tay là nút bấm mở, được hãng cách điệu như viên pha lê trang trí, ẩn hiện bên trong là dòng chữ Lynk & Co.
Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,4 inch, tỷ lệ 16:10, độ phân giải 2,5 K (2.560 x 1.600), chống chói, chống bám vân tay, cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và bắt mắt. Thông qua màn hình này, người lái có thể tinh chỉnh gần như toàn bộ chức năng của xe, từ hệ thống giải trí, tiện nghi, cài đặt chế độ lái, chỉnh cửa gió điều hòa, cài đặt mật khẩu và mở hộc găng tay. Thậm chí, đèn hazard cảnh báo nguy hiểm cũng là một icon nằm trong màn hình.
Màn hình trung tâm người lái nhỏ gọn, thiết kế giao diện chữ cũng khá nhỏ, điểm truyền thống trên các mẫu xe của Lynk & Co. Người dùng ôtô truyền thống có thể mất nhiều thời gian để làm quen với cách sử dụng bên trong 08 E-MP, nhưng với người trẻ, yêu công nghệ và khám phá – nhóm khách chủ lực của Lynk & Co, kiểu thiết kế này mang đến cảm hứng riêng, chút thú vị khi khám phá một ngôn ngữ thiết kế mới lạ, đầy tính cấp tiến. Định hướng trẻ trung được tút lại bằng dàn âm thanh do Harman Kardon phát triển, gồm 23 loa, tổng công suất 1.600 W, kết hợp hiệu ứng của dàn đèn viền nội thất Ambient Light tạo không gian sống động bên trong cabin.
Các trang bị khác ở nội thất 08 E-MP có: ghế da Nappa thiết kế công thái học, tích hợp sưởi ấm và massage ở hàng trước; ghế sau ngả đến 33 độ; cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,1 m3; khoang hành lý 545 L và mở rộng đến 1.277 lít; 33 vị trí để đồ; sạc không dây và cổng sạc Type C 60 W… Thông qua ứng dụng cài đặt trên smartphone, chủ xe có thể kết nối và tinh chỉnh nhóm khoảng 30 chức năng.
Dòng xe thuần điện (EV) khiến người dùng phụ thuộc hạ tầng trạm sạc và giới hạn phạm vi di chuyển, đặc biệt trên hành trình dài. Xe PHEV truyền thống có phạm vi thuần điện ngắn, phần lớn phụ thuộc nhiên liệu xăng trong quá trình vận hành. Xe điện mở rộng phạm vi REEV (Range-Extended Electric Vehicles) dễ bị giảm công suất khi pin cạn. Xe HEV phân bổ linh hoạt năng lượng xăng và điện, nhưng động cơ xăng vẫn đóng vai trò chủ đạo trong vận hành.
Các vấn đề trên được Lynk & Co đặt tham vọng giải quyết bằng nền tảng “Super hybrid”, được hãng đặt tên E-Motive Performance (EM-P). Lynk & Co 08 ra mắt thế giới với một kỷ lục Guinness được xác lập tại Trung Quốc. Mẫu PHEV đạt tầm di chuyển đến 1.813 km cho một lần sạc đầy pin và đổ đầy xăng.
08 E-MP là một mẫu plug-in hybrid, gồm máy xăng 1.5 tăng áp (137 mã lực, 230 Nm) kết hợp động cơ điện P3 (208 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn tối đa 580 Nm. Pin trang bị loại NCM dung lượng 39,6 kWh – lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện trên thị trường. Hệ dẫn động cầu trước và mô-men xoắn được phân bổ qua hộp số 3DHT (Dedicated Hybrid Transmission) Evo. Cấp số 1 sử dụng khi xe khởi động và di chuyển ở dải tốc độ thấp, tối ưu lực kéo và khả năng tăng tốc tức thì. Cấp số 2 phân bổ lực kéo trong điều kiện đô thị, dải tốc độ đều đặn nhằm cân bằng hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu. Cấp số 3 hoạt động trên điều kiện đường cao tốc, đảm bảo hiệu suất năng lượng khi duy trì ở dải tốc độ cao.
Xe có ba chế độ lái tùy chọn gồm EV, Hybrid và Power. Trong đó, chế độ EV khi đầy pin có thể đạt tầm di chuyển thuần điện đến 200 km, vận hành ở dải tốc độ 120 km/h và có thể đạt mức 0%, trước khi tự động chuyển sang chế độ HEV. Chế độ HEV sử dụng cơ cấu nối tiếp (series hybrid) và song song (parallel hybrid), tự động thích ứng theo thói quen của người dùng, dẫn động bằng môtơ điện, cung cấp năng lượng bởi động cơ xăng trên những quãng di chuyển ngắn và trung bình. Trải nghiệm thực tế, chế độ HEV vẫn ưu tiên dẫn động điện, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và mang đến trải nghiệm tương tự xe EV.
Ở chế độ Power mạnh nhất, 08 E-MP có chân ga nhạy bén rõ rệt, sử dụng nền tảng hybrid song song nhằm tối ưu nguồn năng lượng cho các tình huống vượt xe phía trước, di chuyển đường trường ở tốc độ cao. Thậm chí khi đỗ xe, với cài đặt từ người lái, Lynk & Co 08 có thể tự dùng động cơ xăng để sạc cho hệ thống pin, tương tự một “trạm sạc di động” với công suất lên sạc 3,3 kW.
Lynk & Co 08 EM-P đạt xếp hạng an toàn 5 sao Euro NCAP nhờ nền tảng khung gầm CMA Evo, cấu trúc khung gồm 74,94% thép cường lực, 13% thép dập nóng, theo công bố của hãng. Xe trang bị 7 túi khí, dây đai an toàn có hai bộ căng đai và hệ thống chống lật ROPS.
Ở hệ thống an toàn chủ động, mẫu SUV trang bị 5 radar, 10 camera, 12 cảm biến siêu âm nhằm đón đầu và phản ứng trước nguy cơ xảy ra va chạm. Công nghệ hỗ trợ người lái ADAS có khoảng 25 tính năng, gồm: ga tự động Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, điều hướng tự động (Navigate on Autopilot), phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ tránh va chạm chủ động EMA, giám sát trạng thái người lái DMS, phát hiện trẻ bị bỏ quên…
Hệ thống pin NMC đặt dưới gầm được bảo vệ 6 lớp, chuẩn IP68, vượt qua hơn 175 bài kiểm tra của hãng về va chạm, chống cháy, rò điện hay bức xạ điện từ. Tấm chắn dưới DP1180 do CATL cung cấp, độ bền 900 MPa.
Lynk & Co chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ở châu Á để ra mắt dòng xe 08 E-MP thế hệ mới, cho thấy mức độ ưu tiên mà hãng này dành cho người Việt. Những chiếc xe đầu tiên đã đến tay người dùng từ 24/10, với 5 màu sắc lựa chọn, chế độ bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Pin được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km.
Theo các chuyên gia, việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đi kèm hai phiên bản giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng (đã gồm VAT), thể hiện bước đi bài bản của Lynk & Co trong chiến lược phát triển lâu dài tại Việt Nam. Hãng này cũng cho biết, Việt Nam là thị trường khởi đầu quan trọng trong thế hệ sản phẩm mới của Lynk & Co, giúp hãng xây dựng cộng đồng người dùng, định vị triết lý thiết kế, công nghệ trong tương lai.
Nội dung: Tuấn Vũ
Thiết kế: Thái Hưng - Quốc Tuấn