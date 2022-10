Lynh Luxury Diamond chế tác vương miện Miss Grand Vietnam

Vương miện Miss Grand Vietnam 2022 do Lynh Luxury Diamond chế tác từ vàng 18 K, đính 1.522 viên white zirconia và 42 viên ngọc lục bảo.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Thiên Ân, 22 tuổi, sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô bật khóc khi nhận vương miện từ Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chú thích ảnh: Tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Cô cao 1,75 mét, số đo hình thể lần lượt là 88,5 - 66 - 98 cm. Ảnh: Team Kiếng Cận

Trước đó, ban tổ chức công bố vương miện The Wings of Beauty, do thương hiệu Lynh Luxury Diamond chế tác, tượng trưng cho vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Việt. Vật phẩm làm từ vàng 18K, đính 1.522 viên white zirconia và 42 viên ngọc lục bảo, với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: Team Viết Quý

Theo bà Lê Thị Trúc Linh - nhà sáng lập thương hiệu trang sức kim cương Lynh Luxury Diamond, vương miện lồng ghép hoa văn mềm mại, tinh tế, khoác lên sắc hoàng kim, hòa quyện cùng ánh sáng lấp lánh của ngọc lục bảo.

"Vương miện The Wings of Beauty không chỉ thể hiện vẻ đẹp, tâm hồn Miss Grand Vietnam, mà còn đại diện cho hoài bão, chắp cánh ước mơ của những cô gái đang ở tuổi đẹp nhất. Lynh Luxury Diamond vinh dự khi được đồng hành cuộc thi, tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt. Hy vọng tân hoa hậu có thể bay cao, vươn xa trên đấu trường nhan sắc quốc tế", bà Trúc Linh nói thêm.

Ngoài vương miện, Lynh Luxury Diamond còn chế tác 4 chiếc tiara dành cho các á hậu Miss Grand Vietnam 2022. Chất liệu chủ đạo là vàng, đá quý và chung chủ đề thiết kế với vương miện của tân hoa hậu.

Tiara dành cho á hậu 1, 2 (trái) 3,4 (phải). Ảnh: Team Viết Quý

Vạn Phát