Lyna Pharmtech ký hợp tác chiến lược với công ty All Green Limited

TP HCMCông ty Công nghệ Dược phẩm Lyna (Lyna Pharmtech) vừa ký kết với All Green Limited đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của New Zealand đến Việt Nam.

Chiến dịch toàn cầu "Made With Care" của New Zealand được triển khai với mong muốn mở rộng giá trị các thương hiệu quốc gia. Phương châm xuyên suốt chiến dịch là nêu cao việc sản xuất và kinh doanh bền vững, trao gửi những giá trị tốt đẹp của các sản phẩm chất lượng cao của New Zealand đến các khách hàng.

Chương trình thu hút sự quan tâm đông đảo của các đối tác Việt Nam. Trong đó, Lyna Pharmtech là đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm chủ lực của All Green Limited - thương hiệu New Zealand có nhiều sản phẩm xuất khẩu, nhất trong lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Theo thông tin của Lyna Pharmtech, chương trình ký kết giữa hai công ty là hoạt động nằm trong khuôn khổ xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và New Zealand. Sự kiện có sự hiện diện của ông Joe Nelson (Tổng lãnh sự kiêm tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam) cùng nhiều khách mời đang công tác tại những bệnh viện TP HCM.

Ông Joe Nelson (đứng giữa) chụp ảnh cùng đại diện công ty Lyna Pharmtech trong chương trình ký kết vào cuối tháng 11.

Đại diện Lyna Pharmtech chia sẻ, trong những năm gần đây, sản phẩm bảo vệ sức khỏe được ưa chuộng do những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thực phẩm kém chất lượng và dịch bệnh. Thị trường này cũng trở nên sôi động và nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng do ý thức tự bảo vệ sức khỏe ngày càng được nâng cao. Song, không ít người gặp khó khăn để chọn được các dòng sản phẩm uy tín, chất lượng.

Ông Lưu Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Lyna Pharmtech phát biểu khai mạc.

Đại diện Lyna Pharmtech cho biết thêm, các sản phẩm chất lượng cao do công ty nhập khẩu độc quyền từ All Green Limited là lựa chọn phù hợp cho nhiều người Việt. Công ty kỳ vọng các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên từ New Zealand hỗ trợ chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân trong thời gian tới.

