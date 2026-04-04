LyLy: Tôi đắt show nhờ đóng 'Thỏ ơi'

LyLy, 30 tuổi, nói công việc thuận lợi, được khán giả biết đến nhiều hơn sau đóng chính phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành.

Người đẹp nhận sự quan tâm của công chúng khi dự nhiều sự kiện đầu năm. Hôm 27/3, hàng trăm người hò reo, đợi LyLy hàng giờ tại một trung tâm thương mại để chụp ảnh cùng. Cô nói: "Nhiều năm vào showbiz, đây là khoảng thời gian tôi tận hưởng rõ nhất niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm của fan".

LyLy cùng Vĩnh Đam - bạn diễn trong "Thỏ ơi" - gây chú ý khi cùng nhau dự sự kiện, hôm 27/3 ở TP HCM.

Ca sĩ cho biết sau tham gia Thỏ ơi của Trấn Thành, cô có thêm lượng người theo dõi, công việc thuận lợi khi đắt show hơn, nhận được sự tin tưởng của các thương hiệu, nhãn hàng. Trong phim, LyLy đóng Hải Linh - host một talkshow chuyện đời tư. Dự án lập kỷ lục doanh thu phòng vé dịp Tết Bính Ngọ - gần 450 tỷ đồng.

LyLy cảm ơn đạo diễn Trấn Thành vì trao cho cô cơ hội thử sức với điện ảnh sau 10 năm gia nhập làng giải trí. Người đẹp học hỏi đàn anh tác phong làm việc, sự say mê với nghề. Theo LyLy, trên phim trường Trấn Thành khó tính nhưng không phải để gây khó dễ cho đoàn mà muốn diễn viên tập trung cao độ, hoàn thành tốt các phân cảnh. "Nhờ sự nghiêm khắc của anh, tôi có thêm kinh nghiệm", LyLy nói thêm.

Hậu trường quay phim của LyLy với Trấn Thành và êkíp phim 'Thỏ ơi'.

Cô nhìn nhận thành công đi kèm áp lực, buộc bản thân không ngừng trau dồi, học hỏi. Hiện LyLy chưa dám nhận danh xưng "diễn viên trăm tỷ" mà nhiều người đặt cho. "Để được công nhận thực lực trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy, tôi cần thêm thời gian để rèn giũa. Tôi là tân binh của làng điện ảnh, còn nhiều thiếu sót cần cải thiện", cô cho hay.

Sắp tới, LyLy dự định theo học lớp đào tạo diễn xuất để phục vụ định hướng lâu dài. Với cô, khi đặt ra mục tiêu rõ ràng thì phải đầu tư thời gian, công sức thay dạo chơi. Ca sĩ không mong mọi người khen ngợi nhưng ít nhất trong mọi dự án tham gia bản thân phải cho khán giả thấy được sự nỗ lực, mới mẻ.

Hiện LyLy chọn cuộc sống bình dị, không đặt nặng hào quang hay phải nổi tiếng hơn ai bởi sẽ khiến bản thân áp lực. "Tôi lì đòn, lạc quan. Trước thử thách, tôi luôn bình tĩnh để tìm cách giải quyết", cô nói thêm.

Về đời sống tình cảm, LyLy đang hạnh phúc trong một mối quan hệ nhưng chưa công khai. Trong tình yêu, cô cho biết đặt lý trí, nguyên tắc lên cao. "Một khi người ấy ngoại tình, tôi chọn chấm dứt, không có chuyện tha thứ. Tôi không cần lý do, không nghe bất cứ lời giải thích nào", cô nói.

Người đẹp tên thật Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng. LyLy vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Năm 2018, cô được công chúng biết đến nhiều sau tham gia chương trình Sing My Song. Thành công của hit 24h với hơn 185 triệu lượt xem trên YouTube giúp LyLy đến gần hơn với công chúng.

Các sáng tác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee thể hiện), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) giúp LyLy chứng tỏ sự đa năng trong âm nhạc. Năm 2024 và 2025, cô gây chú ý khi lần lượt tham gia show Our Song, Em xinh say hi.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp