LyLy - giọng ca triệu view thành 'nàng thơ' của Trấn Thành

LyLy dự buổi ra mắt tác phẩm do Trấn Thành sản xuất. Phim đánh dấu vai điện ảnh đầu tiên cô tham gia, sau 10 năm gia nhập làng giải trí. Đạo diễn cho biết đánh giá cao cô ở độ nhạy cảm, cách làm việc chuyên nghiệp. "Trước đây, tôi nghĩ cô ấy có phần thụ động, ít điểm nổi bật, nhưng làm việc chung mới nhận ra LyLy dồi dào năng lượng", anh nói.
LyLy dự buổi ra mắt tác phẩm do Trấn Thành sản xuất. Phim đánh dấu vai điện ảnh đầu tiên cô tham gia, sau 10 năm gia nhập làng giải trí. Đạo diễn cho biết đánh giá cao cô ở độ nhạy cảm, cách làm việc chuyên nghiệp. "Trước đây, tôi nghĩ cô ấy có phần thụ động, ít điểm nổi bật, nhưng làm việc chung mới nhận ra LyLy dồi dào năng lượng", anh nói.
LyLy ở buổi ra mắt phim Thỏ ơi. Video: Nhân vật cung cấp
Tạo hình trong phim của LyLy với vai Hải Linh, người dẫn (host) một talkshow chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm cá nhân. Cao trào nổ ra khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp.
Trước khi quay, LyLy tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất, nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại, lấy tâm lý nhân vật.
Tạo hình trong phim của LyLy với vai Hải Linh, người dẫn (host) một talkshow chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm cá nhân. Cao trào nổ ra khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp.
Trước khi quay, LyLy tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất, nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại, lấy tâm lý nhân vật.
Trước đó, cô có thời gian dài chật vật theo đuổi nghề hát. Quê Đà Nẵng, LyLy (tên thật Nguyễn Hoàng Lan) một mình vào TP HCM năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Cô từng tham gia show thực tế Nhân tố bí ẩn (X-Factor) mùa hai, nhưng sớm dừng chân.
Trước đó, cô có thời gian dài chật vật theo đuổi nghề hát. Quê Đà Nẵng, LyLy (tên thật Nguyễn Hoàng Lan) một mình vào TP HCM năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Cô từng tham gia show thực tế Nhân tố bí ẩn (X-Factor) mùa hai, nhưng sớm dừng chân.
Năm 2018, LyLy đăng ký cuộc thi Sing my song (Bài hát của tôi), gia nhập đội nhạc sĩ Đức Trí, tuy nhiên dừng bước ở vòng tranh đấu. Có lúc, ca sĩ bế tắc vì không có show, phải bán hai sáng tác tâm đắc cho một công ty âm nhạc để có tiền trang trải. "Lúc đó, dù bị nhiều người dè bỉu về khả năng viết nhạc, tôi vẫn kiên trì để chứng minh bản thân có thể làm được", LyLy nói.
Cuối năm 2018, cô ra mắt MV 24h, gây sốt các bảng xếp hạng, đến nay đạt 185 triệu lượt xem trên kênh YouTube của ca sĩ. LyLy cho biết nhờ bản hit đầu tay, cát xê của cô tăng gấp 10 lần so với lúc mới đi hát.
Năm 2018, LyLy đăng ký cuộc thi Sing my song (Bài hát của tôi), gia nhập đội nhạc sĩ Đức Trí, tuy nhiên dừng bước ở vòng tranh đấu. Có lúc, ca sĩ bế tắc vì không có show, phải bán hai sáng tác tâm đắc cho một công ty âm nhạc để có tiền trang trải. "Lúc đó, dù bị nhiều người dè bỉu về khả năng viết nhạc, tôi vẫn kiên trì để chứng minh bản thân có thể làm được", LyLy nói.
Cuối năm 2018, cô ra mắt MV 24h, gây sốt các bảng xếp hạng, đến nay đạt 185 triệu lượt xem trên kênh YouTube của ca sĩ. LyLy cho biết nhờ bản hit đầu tay, cát xê của cô tăng gấp 10 lần so với lúc mới đi hát.
Trích MV 24h của LyLy. Video: LyLy Official
Cô tiếp tục thử sức với các cuộc thi ca hát, trong đó có The Next Stage 2023 - chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tại Trung Quốc, vào top 13. Ở tập đầu, cô khiến giám khảo bất ngờ khi vừa đàn guitar vừa thể hiện nhạc phim Tân dòng sông ly biệt. Giai đoạn này, ca sĩ có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn gu thời trang, được nhận xét gợi cảm, trẻ trung hơn so với tuổi thật.
Cô tiếp tục thử sức với các cuộc thi ca hát, trong đó có The Next Stage 2023 - chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tại Trung Quốc, vào top 13. Ở tập đầu, cô khiến giám khảo bất ngờ khi vừa đàn guitar vừa thể hiện nhạc phim Tân dòng sông ly biệt. Giai đoạn này, ca sĩ có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn gu thời trang, được nhận xét gợi cảm, trẻ trung hơn so với tuổi thật.
Năm 2023, cô ra mắt đĩa nhạc đầu tiên, với năm bài hát: Ngủ đông, Cho em xin lỗi đi mà, Tình yêu so cute, Tại sao anh nhận lời, Sau cơn mưa trời lại sáng. LyLy còn sáng tác hit cho nhiều đồng nghiệp, như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (cho Amee), Không sao mà, em đây rồi (cho Suni Hạ Linh và Lou Hoàng).
Năm 2023, cô ra mắt đĩa nhạc đầu tiên, với năm bài hát: Ngủ đông, Cho em xin lỗi đi mà, Tình yêu so cute, Tại sao anh nhận lời, Sau cơn mưa trời lại sáng. LyLy còn sáng tác hit cho nhiều đồng nghiệp, như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (cho Amee), Không sao mà, em đây rồi (cho Suni Hạ Linh và Lou Hoàng).
Năm 2024, cô gây chú ý khi tham gia Our song - chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ so tài làm mới các bản hit cũ. LyLy tạo dấu ấn nhờ khả năng chơi nhạc cụ, trình diễn sôi động, song dừng chân ở bán kết.
Năm 2024, cô gây chú ý khi tham gia Our song - chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ so tài làm mới các bản hit cũ. LyLy tạo dấu ấn nhờ khả năng chơi nhạc cụ, trình diễn sôi động, song dừng chân ở bán kết.
Cô tiếp tục thử sức với show thực tế Em xinh say hi - chương trình quy tụ 30 giọng ca nữ. Thời điểm công bố dàn thí sinh, cô nhận nhiều quan tâm vì có ngoại hình sáng cùng "gia tài" hit. Nhiều tiết mục có LyLy tham gia đạt hàng triệu lượt xem, như We belong together, Từng.
Tuy nhiên, ca sĩ sớm bị loại ở Live Stage 2 vì thuộc nhóm có điểm số thấp nhất cuộc thi. Trước những nhận xét cho rằng LyLy còn nhạt nhòa, cô thừa nhận thấy thất vọng vì trình diễn chưa bùng nổ. Tuy nhiên, cô tin bản thân vẫn có nhiều cơ hội tỏa sáng ở những chương trình khác.
Cô tiếp tục thử sức với show thực tế Em xinh say hi - chương trình quy tụ 30 giọng ca nữ. Thời điểm công bố dàn thí sinh, cô nhận nhiều quan tâm vì có ngoại hình sáng cùng "gia tài" hit. Nhiều tiết mục có LyLy tham gia đạt hàng triệu lượt xem, như We belong together, Từng.
Tuy nhiên, ca sĩ sớm bị loại ở Live Stage 2 vì thuộc nhóm có điểm số thấp nhất cuộc thi. Trước những nhận xét cho rằng LyLy còn nhạt nhòa, cô thừa nhận thấy thất vọng vì trình diễn chưa bùng nổ. Tuy nhiên, cô tin bản thân vẫn có nhiều cơ hội tỏa sáng ở những chương trình khác.
Cùng năm, LyLy (hàng hai, thứ ba từ phải qua) tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Cô nỗ lực vượt hạn chế về thể lực, vóc dáng để hoàn thành các thử thách, như tình huống giả định yêu cầu vận chuyển đạn qua vùng khói lửa.
Cùng năm, LyLy (hàng hai, thứ ba từ phải qua) tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Cô nỗ lực vượt hạn chế về thể lực, vóc dáng để hoàn thành các thử thách, như tình huống giả định yêu cầu vận chuyển đạn qua vùng khói lửa.
LyLy bên ca sĩ Anh Tú trong concert Em xinh say hi tháng 9/2025. Ngoài các bản hit, cô được quan tâm bởi thông tin hẹn hò Anh Tú, song người đẹp không xác nhận. Cô cho biết nỗ lực từng ngày để khẳng định tên tuổi qua các sản phẩm, do đó "không muốn dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi".
LyLy bên ca sĩ Anh Tú trong concert Em xinh say hi tháng 9/2025. Ngoài các bản hit, cô được quan tâm bởi thông tin hẹn hò Anh Tú, song người đẹp không xác nhận. Cô cho biết nỗ lực từng ngày để khẳng định tên tuổi qua các sản phẩm, do đó "không muốn dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi".
LyLy hát Sao anh chưa về nhà trong chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân năm 2021. Video: Forest Studio
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp