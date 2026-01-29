LyLy - giọng ca triệu view thành 'nàng thơ' của Trấn Thành

Tạo hình trong phim của LyLy với vai Hải Linh, người dẫn (host) một talkshow chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm cá nhân. Cao trào nổ ra khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp.

Trước khi quay, LyLy tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất, nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại, lấy tâm lý nhân vật.