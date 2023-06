Lý Vũ Xuân - 'nữ hoàng thời trang xa xỉ' của Trung Quốc

Ca sĩ Hoa ngữ Lý Vũ Xuân được mệnh danh "nữ hoàng xa xỉ" khi là "con cưng" của Saint Laurent, Gucci, Versace.

Theo SCMP, hợp đồng mới nhất Lý Vũ Xuân nhận được là trở thành đại sứ toàn cầu mới của Versace cùng minh tinh Anne Hathaway, hồi tháng 4. Trong chiến dịch quảng bá đầu tiên cho nhà mốt Italy, Vũ Xuân diện váy hai dây màu đen, gắn khóa có mặt logo bằng vàng. Versace Trung Quốc thông báo trên Weibo chiến dịch đại diện cho sự nữ tính và tự tin của phụ nữ.

"Cô ấy là một tài năng âm nhạc lớn và tôi thích xem cô ấy biểu diễn. Lý Vũ Xuân là nhà vô địch của sự sáng tạo, của văn hóa và tuổi trẻ Trung Quốc và là một người phụ nữ Versace đích thực. Một phong cách tự tin và rất thông minh", giám đốc sáng tạo Donatella Versace viết về ngôi sao trên Instagram.

Lý Vũ Xuân được hâm mộ với phong cách khác biệt, đa dạng. Ảnh: Instagram Chis Lee

Hơn 10 năm qua, Lý Vũ Xuân từng bước chinh phục thị trường thời trang xa xỉ. Cô là người đi đầu cho phong cách Androgyny (mang đặc tính của cả nam và nữ) tại Trung Quốc, tiên phong thời trang phi giới tính và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật. Mỗi lần người đẹp xuất hiện, người hâm mộ mong chờ xem cô sẽ mặc gì, phối đồ ra sao. BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân", vì bất cứ thứ gì cô mặc đều bán hết ngay lập tức.

Năm 2012, ngôi sao lần đầu gia nhập "Dream Team" của L'Oréal gồm những người nổi tiếng có sự nghiệp nổi bật, vẻ đẹp quyến rũ, cá tính phi thường từ khắp thế giới. Giống như cựu giám đốc sáng tạo Riccardo Tisci của Givenchy, chủ tịch toàn cầu của L'Oréal Paris - Cyril Chapuy - cũng tin rằng Lý Vũ Xuân đại diện cho thế hệ người Trung Quốc mới. "Dù là âm nhạc, điện ảnh, màn trình diễn xuất sắc của cô ấy đều xứng đáng được chúng tôi ghi nhận và khen ngợi", Chapuy nói với SCMP.

Lý Vũ Xuân là fan trung thành của Givenchy khi thường xuyên diện đồ của hãng mốt Pháp. Nhận thấy tài năng của cô, Riccardo Tisci đã mời nghệ sĩ thực hiện chiến dịch Thu Đông 2015. Anh thích sự mạo hiểm trong con người lẫn thời trang của Lý Vũ Xuân.

Năm 2016, giọng ca tiếp tục hợp tác Givenchy, tung ra phiên bản đặc biệt CL sneaker lấy cảm hứng từ cô, có chữ "Why Me" - ca khúc của Lý Vũ Xuân - và "Chris Lee" (tên quốc tế của ca sĩ) ở mặt trước mỗi chiếc giày. Thiết kế còn mang số 1 và 0 trên mỗi gót giày, đánh dấu 10 năm cô hoạt động trong làng giải trí cũng như 10 năm Tisci làm việc tại Givenchy.

Lý Vũ Xuân đóng quảng cáo cho Gucci năm 2019 Lý Vũ Xuân trong quảng cáo của Gucci năm 2019. Video: Gucci

Cùng năm, Lee được bổ nhiệm làm đại sứ cho đồng hồ và trang sức mới của Gucci tại châu Á. Theo Icon-Icon, cựu giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Gucci cho biết phong cách cá nhân của cô hoàn toàn hài hòa với triết lý thể hiện bản thân của ông trong thời trang. Cô chụp hình đều đặn với đủ loại trang sức của nhà mốt Italy, như GG 2570, G-Timeless Automatic hay nhẫn, vòng tay và vòng cổ từ bộ sưu tập Icon Fine Jewellery.

Ở Cannes 2017, ngôi sao gây chú ý khi diện bộ váy được Michele thiết kế riêng. Trang phục lấy cảm hứng từ xường sám, thêu hình đầu mèo, đính ngọc trai ở cổ và gấu tay. Giọng ca Cbiz được xem là thượng khách ở thảm đỏ Cannes trong suốt 5 năm liên tiếp dù không hoạt động nhiều trong mảng điện ảnh.

Sau Gucci, Diesel là thương hiệu tiếp theo săn đón Lý Vũ Xuân. Ngôi sao hợp tác với thương hiệu Italy thông qua bộ sưu tập Thu Đông 2017 và chiến dịch quảng cáo Go With the Flaw đề cao sự không hoàn hảo. Theo Nicola Formichetti - giám đốc sáng tạo của Diesel, sở thích liều lĩnh của cô phù hợp với các bộ sưu tập mũ bóng chày, áo phông, áo hoodie, quần jeans và áo khoác denim dành cho cả nam và nữ.

Theo Sina, năm 2021, Vũ Xuân trở thành người phát ngôn tiếng Trung đầu tiên của Yves Saint Laurent Beauty trên thế giới. Cô xuất hiện trong nhiều quảng cáo của nhà mốt Pháp, thể hiện khí chất lập dị, khuyến khích phụ nữ sống thật với chính mình và tỏa sáng với làn da của họ.

Lý Vũ Xuân diện trang phục Haute Couture của Balmain trên thảm đỏ Cannes 2019. Ảnh: AFP

Lý Vũ Xuân sinh năm 1984 ở tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu nổi tiếng khi đoạt quán quân cuộc thi hát toàn quốc Super Girl năm 2005. Cô đã phát hành 10 album, trong đó có bảy album bán chạy nhất. Ngoài ca hát, cô đóng phim Vệ sĩ và sát thủ, From Vegas to Macau III, Monster Hunt 2.



Năm 2006, Lý Vũ Xuân là ca sĩ đầu tiên được đưa vào bộ sách giáo khoa với tư cách nhân vật đại diện cho nền văn hóa mới của Trung Quốc. Cô cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên được in lên thư tem của nước này.

Với tài năng và sức hút của mình, Lý Xuân Vũ hai lần lên bìa tạp chí nổi tiếng TIME của Mỹ. Ca sĩ được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame, trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất trong đó, bên tượng ông hoàng Michael Jackson ở khu vực nhạc Pop.

Sao Mai